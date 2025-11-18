В Москве состоялась презентация Толкового богословского словаря библейских терминов на якутском языке

В Москве состоялась презентация уникального издания — Толкового богословского словаря библейских терминов на якутском языке. Это первый в России словарь такого рода, изданный на языке одного из народов страны. Событие, приуроченное к 155-летию Якутской епархии, знаменует собой важнейший шаг в развитии духовного просвещения и сохранении языкового наследия Якутии.

Как отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, появление этого словаря является событием исторического масштаба. «Создание Толкового богословского словаря библейских терминов на якутском языке может встать в один ряд с такими историческими событиями, как перевод Священного Писания на якутский язык, первая литургия на нашем родном языке», — подчеркнул Айсен Николаев.

Словарь, содержащий 377 словарных статей, стал результатом многолетней работы переводческого отдела Якутской епархии, специалистов Института перевода Библии и ученых Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Издание прошло научное рецензирование и было создано в рамках республиканской программы «Сохранение и развитие государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия)» при поддержке Министерства культуры и духовного развития республики.

Айсен Николаев особо поблагодарил архиепископа Якутского и Ленского Романа, под чьим руководством велась эта работа. «Под эгидой владыки Романа епархия продолжает миссию святителя Иннокентия (Вениаминова) и его сподвижников, для которых духовное единство народов, проживающих на одной земле, было важнейшей жизненной основой», — сказал он.

Новый словарь не только укрепляет позиции якутского языка в научной и духовной сферах, но и создает новые возможности для исследователей и всех интересующихся. Для максимальной доступности труда были подготовлены электронная и аудиоверсии издания.

«Читая библейские тексты на родном языке, мы становимся ближе к их осмыслению, сердцем воспринимаем их глубокий смысл», — отметил в завершение глава республики, выразив уверенность, что словарь будет способствовать укреплению культурной и духовной идентичности народов Якутии.