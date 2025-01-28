В Москве завершились съемки нового сезона медицинской драмы «Краснов. Новые серии»

В Москве завершены съемки нового сезона многосерийной медицинской драмы «Краснов. Новые серии» для телеканала «Россия». В главной роли – Игорь Петренко. Также в картине заняты Ольга Красько, Александра Никифорова, Александр Ратников, Филипп Ершов, Дмитрий Миллер и другие. Режиссер сериала – Алёна Райнер.

Андрей Краснов (Игорь Петренко) – авторитетный врач и гениальный диагност. После ранения в голову из его памяти исчезли девять лет жизни. Амнезия перечеркнула отношения Краснова с Дашей (Александра Никифорова), его бывшей студенткой, а ныне незаменимой коллегой по терапевтическому отделению. Но выстрел из стартового пистолета на марафоне запустил процесс восстановления памяти. В новом сезоне к Краснову возвращаются все его воспоминания, но не слишком ли поздно? В отделении происходит непоправимая трагедия – гибнет один из врачей. Доктору Краснову снова придется делать нелегкий выбор между справедливостью и состраданием, двумя беззаветно любящими его женщинами – бывшей женой Анной (Ольга Красько) и новой любовью Дашей, и, наконец, вступить в схватку с теми, кто пытается отнять у него самое дорогое – его отделение.

«В новом сезоне у нас появилось несколько новых героев, их истории развиваются, мы пока только начинаем с ними существовать. Я думаю, авторы данного проекта надеются на то, что будет продолжение и оно будет интересно зрителю, поэтому дозировано, очень грамотно распределяют эту информацию, оставляя самое вкусное про новых героев немножечко на потом. Жизнь – это любовь по большому счету, потому что все, что есть в жизни прекрасного, так или иначе связано с любовью, и она может по-разному проявляться. Любви у нас действительно предостаточно: это и любовь к делу, и к детям, и к семье, и к близким, и отношения мужчины и женщины. Краснову повезло – его любят замечательные женщины, яркие, талантливые. И перед ним встанет вопрос выбора. За что мы любим, почему влюбляемся, почему с кем-то происходит химия, а с кем-то нет – это все Краснову предстоит пройти вместе со зрителями», – говорит режиссёр Алёна Райнер.