В Питере провели первый «Модный маршрут»

3 февраля в Санкт-Петербурге в стенах Vokzal 1853 состоялось первое fashion-событие в этом году — «Модный маршрут». Для каждого модника культурной столицы – это мероприятие стало поводом не только нарядиться в субботу, но и познакомиться с главными фэшн-экспертами России.

Универмаг российских дизайнеров SLAVA concept представил петербуржцам модные бренды из Приморского края и Западного региона России.

Владивосток уже не первый год показывает себя как флагман российской фэшн-индустрии и уже становится лидером в секторе креативных индустрий России. Всё благодаря новым именам в сфере дизайна и модным брендам.

Яркие представители моды Владивостока похвастались новыми коллекциями на подиуме Санкт-петербургского универмага Vokzal1853. Участники смогли познакомиться с теми, кто стремится покорить сердца модников не только России, но и за рубежом. Среди экспонентов были только прогрессивные дизайнеры, которых поддерживает проект «Модный Альянс Креативных Индустрий» («М.А.К.И. Приморья»), направленный на создание условий для развития предприятий модной индустрии, масштабирования бизнеса и вывода региональных брендов на российский и международные рынки. На мероприятие пригласили топовых экспертов отрасли: байеры, блогеры, журналисты и стилисты.

Также питерских денди ожидали необычные сюрпризы, которые порадовали в эту субботу. Кто не побоялся проявить себя на тематических мастер-классах и попытать удачу выиграл новенький iPhone и сертификат на шопинг в SLAVA сoncept.

Все желающие смогли оценить главное ток-шоу в деловой программе – «Модный маршрут». Для многих это стало возможностью и отличным шансом задать вопросы ведущим фэшн-экспертам из главных столиц России. В программе эксперты обсуждали наиболее актуальные темы для российского дизайна в ситуации в мире – от влияния самой ситуации на их развитие до завоевания международных направлений в моде.

Работа проекта «М.А.К.И. Приморья», призванного содействовать популяризации и увеличению выручки дизайнеров и производителей одежды, хронологически совпала с уходом из страны популярных западных марок. Поэтому и наш совместный со SLAVA concept конкурс — это одна из первых «ласточек» по подготовке и выводу на федеральный рынок региональных брендов. И в этой связи очень важны такие мероприятия, как «День российской моды», где будут не только представлены новые марки, но и пройдет обсуждение актуальной для нас темы развития локальных брендов в современных условиях, — отметила руководитель проекта «М.А.К.И Приморья» Наталья Карпова.

На подиуме свои коллекции показали такие ведущие приморские бренды, как DAP'86, AXEFEEL, EVER NEAT, KRUGOM BETON, DANISHINE, а также SLAVA CONCEPT, 7.2.66, LEYA.ME.

Сегодня на Дне российской моды я выступила с анализом ошибок, которые оказались камнем преткновения в развитии отечественной фэшн-индустрии за последние десять лет. В этот день модная площадка открылась для обмена опытом и поиска новых решений. В ходе моего выступления я подчеркнула необходимость реформирования системы образования дизайнеров, укрепления связей между производителями и маркетологами, а также ценность создания Федерации российской индустрии моды, как единого органа, который обеспечит системность индустрии. — рассказала Наталья Поцелуева, основатель онлайн-платформы Russian Fashion Dom, автор образовательной программы «METHOD», Депутат совета депутатов района Митино г. Москвы.

За деловую программу отвечали Надежда Кожевникова (продюсер, генеральный директор агентства New Couture Events, организатор шоурума New Couture (Париж, Франция), член Союза журналистов Санкт-Петербурга, Татьяна Разенкова (продюсер проекта КультурныйКод.рф, глава попечительского совета Всероссийского конкурса «Лидеры моды», владелица и идеолог дизайнерского бренда Beige), Натали Бойко (креативный продюсер универмага российских дизайнеров SLAVA concept), Наталья Поцелуева (основатель онлайн-платформы Russian Fashion Dom), Марина Павлова (легендарный портной и конструктор) и ведущий программы Александр Смирнов (журналист, основатель Dress Code).