«Я возвращаюсь на третий урок и пахну Москва-рекой!» Репер ST рассказал Анфисе Чеховой как провалился под лёд в детстве

Гостем нового выпуска «Вкусно с Анфисой» стал Александр Степанов, он же рэпер ST. Музыкант рассказал ведущей о жизни в Мурманске, о том, как попал в книгу рекордов России и за что «получал» в детстве от родителей.

Репер провел первые четыре года жизни в Мурманской области, в городе Гаджиево. Его отец — военнослужащий, который в то время работал на атомной подводной лодке. В качестве любимого блюда Александр выбрал знаменитый крабовый салат. По словам репера, секрет этого блюда в том, что нужно выбирать дешевые крабовые палочки, прям как в детстве. Но на этом секреты не закончились — ST показал необычный способ нарезать куриные яйца в салат.

В школу рэпер пошел уже в Москве. Тут и берут начало его хулиганские, веселые, а иногда и страшные истории. Репер рассказал о том, что было в детстве у каждого: как ругали родители, о вкусном горячем хлебе, который обычно «не доходил» с ним до дома, за что репера приводили в полицию и даже о том, как однажды чуть не провалился под лед, а потом как ни в чем не бывало пришел в школу.

«Были официальные варианты, как прогулять школу. Например, зимой собирался отряд, которому давались ломы и надо было убрать наледь с крыльца, чтобы никто не падал. Естественно, если ты почистил быстрее, чем закончился урок — у тебя осталось время. Что делать? Конечно же, пойти и посмотреть, а встал ли на речке лед! Мы и туда пошли, кто дальше. Лед шевелится, пузырьки и идут — и все. Благо я в дутой куртке успел руки поставить на лед. Ну, и все вернулся на третий урок в школу, пахну зимней Москва-рекой, весь мокрый. Меня поругали и отпустили домой», — рассказал артист.