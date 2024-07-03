15 июля 2024 – 171 год со дня рождения М.Н Ермоловой

Бахрушинский театральный музей, крупнейший хранитель театрального наследия страны, приглашает посетить Дом-музей великой актрисы, чьи мастерство, свободолюбие и безоглядная преданность профессии подняли русское сценическое искусство на новую высоту.

Мария Николаевна Ермолова, заслуженная артистка императорских театров, народная артистка Республики (1920), Герой труда (1924), родилась 15 июля 1853 г. в Москве. В 1863 г. поступила в Московское Императорское театральное училище, а уже в 1866 дебютировала в водевиле… и стало ясно, что на самом деле юная актриса рождена для трагического репертуара. В последующие годы она блистала в ролях Жанны д’Арк, Марии Стюарт, Офелии, Юдифи, Федры, Сафо, леди Макбет. Ермолова отдала без малого 50 лет службе в Малом театре и навсегда осталась его ярчайшей звездой.

В Доме-музее Ермоловой, что на Тверском бульваре, 11, силами специалистов Бахрушинского музея собраны драгоценные памятные вещи, чудом сохранившиеся и тщательно восстановленные прекрасные интерьеры, сценические костюмы, разнообразные архивы. Все три этажа Дома последовательно, в порядке восхождения повествуют о жизни актрисы в искусстве: от детских лет до зенита славы, от экспозиции «Дебют» до легендарного кабинета с сиреневыми стеклами, Желтой гостиной, парадного Белого зала и зимнего сада – и о ее быте, о семейных и дружеских традициях.

Вот примеры уникальных экспонатов, рассказывающих о значимых событиях и вехах в судьбе великой Ермоловой:

Костюм для роли Жанны д’Арк в трагедии Ф. Шиллера «Орлеанская дева». Роль Жанны д’Арк была любимой у Марии Николаевны. «В истории русского театра нет другого сценического образа, который был бы столь прочно и нерасторжимо связан с личностью, творчеством и судьбой артистки, как образ Жанны д’Арк с Марией Николаевной Ермоловой… В «Орлеанскую деву» Ермолова вложила всю силу своего героического пафоса, всю мощь своего трагического подъёма, всю искренность своих чувств, и в передаче Жанны достигла вершин простоты, правды и красоты». (Литературовед и педагог, современник М.Н. Ермоловой С.Н. Дурылин)

Средневековый меч-двуручник «Цвайхандер». Премьера «Орлеанской девы» состоялась в 1884 году на сцене Малого театра. В конце века Ермолова планировала завершить исполнение легендарной роли, но зрительские письма в Дирекцию императорских театров заставили ее отложить свои планы до 1902 года. И 12 февраля 1902 года Мария Николаевна играла Жанну д’Арк последний раз. Именно тогда актер и режиссер Московского Художественного театра, поклонник творчества актрисы А.А. Санин преподнес ей в дар этот меч как символ ее героического служения русскому театру.

Одна из самых примечательных вещей в коллекции Дома-музея М.Н. Ермоловой – удивительной красоты часы в виде швейцарского домика-шале с музыкальной шкатулкой, играющей вальсы И. Штрауса. Их привез из Швейцарии в подарок Марии Николаевне ее муж Николай Петрович Шубинский. Старинная надпись на часах в некотором роде транслирует жизненный девиз хозяев дома: «Работа делает нас счастливыми, не превращайте ее в страдание». Часы до сегодняшнего дня в рабочем состоянии.

Гримировальный стол. При создании музея гримировальную комнату воссоздали по подобию гримуборной актрисы в Малом театре. Центральным экспонатом комнаты стал большой гримировальный стол со множеством флаконов, карандашей, пудрой «Рашель», заячьими лапками, к которым когда-то прикасались руки Ермоловой. Этот стол был в свое время подарен Марией Николаевной актрисе Александре Яблочкиной. На одном из ящиков сохранился автограф: «Дорогой моей подруге, Александре Александровне Яблочкиной в полную собственность. Мария Ермолова. 1925 год 2 октября».

Мемориальный рояль. На третьем этаже Дома-музея, где экспозицию завершает уютная спальня, где перед большим зеркалом платяного шкафа Ермолова порой репетировала, находится и знаменитая Зеленая гостиная. В ней Мария Николаевна принимала особенно близких друзей. Расположившись на удобной козетке у печи, она вела и слушала оживленные разговоры и споры об искусстве, читала стихи и отрывки из ролей. Рояль занимает главное место в обстановке зала. Ермолова играла в четыре руки с дочерью или с кем-нибудь из гостей. Любимым композитором актрисы был великий австриец Людвиг ван Бетховен.