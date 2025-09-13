1500 заявок на участие получила первая в России ярмарка академического искусства

Более 1,5 тысяч заявок на участие в ярмарке академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» поступили от художников и галерей со всей России. Большая часть из них представляют Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Республику Крым. По итогам кураторского отбора в экспозиции заявлены свыше 100 стендов.

Проект организован президентом Корпорации «Синергия» Вадимом Лобовым и искусствоведом Елизаветой Фроловой при поддержке Российской академии художеств и пройдёт в конце сентября в Гостином дворе Москвы.

«Арт Россия. Классика. Новый взгляд» станет первым российским культурным проектом академического искусства в формате ярмарки, который поддержали ведущие институции в области искусства — Российская академия художеств (РАХ), МГАХИ им. В.И. Сурикова, МАРХИ, студия военных художников им. М.Б. Грекова.

«Русская академическая школа по праву считается одной из сильнейших в мире. Проведение ярмарки — не только возможность показать богатое культурное наследие нашей страны, но и подтверждение того, что сильные художественные традиции живы, развиваются и находят своё место в современном художественном пространстве России», — отметил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

В числе российских экспонентов — Askeri Gallery, KHANKHALAEV gallery, 9muses, «Петербургский художник», KuranoVa GallEry, Александр Жерноклюев, Алексей Щемелинский, Александр Щемелинский, Николай и Андрей Дмитренко, Анастасия Ермакова, Евгений Титов, Виктория Манкевич. Свои экспозиции также заявили крупнейшие художественные школы страны. Кроме того, произведения искусства представят зарубежные участники.

В кураторский совет ярмарки вошли президент РАХ Василий Церетели, сооснователь и директор ярмарки «Арт Россия», куратор, искусствовед Елизавета Фролова, директор НИИ теории и истории изобразительных искусств Сергей Ступин, вице-президент РАХ Татьяна Кочемасова и программный директор ярмарки «Арт Россия», искусствовед Лариса Удовиченко.

«Стратегия проекта «Арт Россия» всегда была ориентирована на долгосрочную перспективу, включая полноценный культурный обмен. Это невозможно без учета всех аспектов художественной жизни нашей страны, включая современное искусство и, безусловно, академические традиции, которые являются основой одной из самых сильных художественных школ в мире», — сказала искусствовед, сооснователь ярмарки Елизавета Фролова.

Форумная программа «Арт России» будет включать лекции и дискуссии с участием лидеров и экспертов российского и международного академического арт-сообщества. Впервые на ярмарке пройдет вручение премии «За выдающиеся труды в искусствознании», учрежденной

Российской академией художеств совместно с Корпорацией «Синергия» и направленной на поощрение искусствоведов и стимулирование развития науки в этой сфере.

«Арт Россия» — крупнейшая российская ярмарка искусства и международный арт-форум. За шесть лет ярмарка представила 134 галереи и 741 художника и приняла свыше 150 тысяч посетителей.