К Дню города Москва представили выставку «Москва, любовь моя»

москва любовь моя

В Московском Доме художника на Кузнецком Мосту для ценителей искусства и поклонников столицы открыта выставка «Москва, любовь моя». Этот проект, организованный Московским Союзом художников, приурочен к Дню города и отражает отношение авторов к Москве. Главным символом мероприятия стал Святой Георгий Победоносец, который олицетворяет защиту и покровительство столицы.

Входная группа выставки привлекает внимание благодаря монументальной шрифтовой композиции «МСХ + Москва = Любовь», а в центре расположена скульптура Святого Георгия работы Зураба Церетели. В обычные дни эта скульптура является символом Московского Союза художников, а в рамках выставки она занимает почетное место в первом зале, служа своеобразным источником вдохновения для участников.

Главный зал представляет собой пространство, где на центральной стене высится восьмиметровый силуэт Святого Георгия, выполненный в технике осложненной реальности. Архитектура зала создает эффект лабиринта, где буквы складываются в слово «МОСКВА», отсылая к характерным московским переулкам и их уникальному узору. Над этой композицией, под куполом зала, парит шестиметровая рука Творца — художника, держащего копьё-кисть, которая соединяется с копьём Святого Георгия, совместно поражающего Змея. Этот образ символизирует всепоглощающее искусство, которое борется со злом и несправедливостью восстанавливает гармонию и исвещает путь к истине.

москва любовь моя

В выставке представлены работы различных авторов — как народных художников, так и современных мастеров. В числе участников можно отметить Виктора Калинина, Алексея Суховецкого, Анатолия Любавина, а также таких современных художников, как Максим Глухов, Евгения Васильева, Алексей Жучков, Варвара Лотова и многие другие. Все эти работы разнообразны, но их объединяет трепетное отношение к Москве м ее бытованию.

Куратор проекта, Макс Лытов, член-корреспондент Российской академии художеств и президент Ассоциации художников монументалистов, отмечает, что выставка стремится подчеркнуть не только величие города, но и важность искусства. Он говорит: «Мы хотим, чтобы каждый посетитель почувствовал любовь к Москве, которая отражается в работах наших художников».

Эта выставка не только возможность увидеть работы известных мастеров, но и шанс погрузиться в атмосферу вдохновения которая олицетворяет ритм и энергию великого города. Евгения Васильева считает выставку большой победой творческой мысли над человеческими страстями и слабостями. «Выставка, — говорит она, — олицетворяет наш общий дом, где каждый художник — в ней хозяин, где каждому человеку тепло и уютно, где каждый встречный является другом. Мы, участники выставки, благодарны Москве за возможность творить именно здесь, где каждая деталь соткана из противоречий, где каждый взмах творческой мысли выявляет красоту и ценность нашей жизни. Спасибо, Москва, за твой ритм и дыхание созидания».

москва любовь моя

Фотографии предоставлены редакцией СМИ Техносуверен.РФ

