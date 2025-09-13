«Королевы вариаций»: балет о балете

Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко открыл свой 107-й сезон премьерой постановки «Королевы вариаций», созданной руководителем балетной труппы Максимом Севагиным на музыку остроумных Вариаций на тему детской песенки для фортепиано с оркестром, написанных венгерским композитором Эрнстом фон Донаньи в 1914 году.

Тема детской песенки выбрана не случайно – в ней, как в зерне, содержится огромный потенциал, раскрывающийся в последовательности удивительно разнообразных вариаций – музыкальных и хореографических. Так развивалась и история балета – от непосредственных придворных танцев до самостоятельного вида искусства, прошедшего длительный путь и проявившегося в богатстве разнообразных стилей.

Внутри вариаций встречаются четыре главные героини, по замыслу постановщика, олицетворяющие «духов своих эпох»: классическую, романтическую, модерн в его неоклассическом направлении, и современный танец. На протяжение получасового балета они ведут диалог, становящийся своеобразной метафорой развития танца и поиска красоты в разные времена, и одновременно демонстрируют блистательное владение всеми видами танца – в этом преуспели исполнившие главных героинь примы театра Эрика Микиртичева, Оксана Кардаш, Елена Соломянко и Анастасия Лименько. Наполнить образы многообразными смыслами им помогли кавалеры: Артур Мкртчян, Герман Борсай, Евгений Дубровский, Марчелло Пелиццони. «Их встреча на сцене, — поясняет Максим Севагин, — это спор и гармония, реверанс и вызов, разговор о том, как менялись тело, жест и идеал красоты».

А в финале балета появляется юная мечтательница — «та самая, что становится мостиком из детской песенки к будущему, где ей предстоит стать наследницей всех этих королев», — комментирует свой замысел хореограф, для которого этот спектакль – размышление о связи времён, о школе, о том, как из лёгкой детской мечты рождается великое искусство. Фактически это мета-взгляд и на путь, который проходит каждый артист балета, и на историю развития балетного искусства.

Музыкальный руководитель Ариф Дадашев донес до публики детали оригинальной музыки Эрнста фон Донаньи, а художник по свету Олег Страшкин наполнил разнообразными световыми решениями пустую сцену, на которой разворачиваются символические события.

«Королева вариаций» была объединена в один вечер с балетом «Отражения», исполненным в первом отделении. Этот балет появился в репертуаре МАМТ более года назад. Созданный на симфоническую музыку Феликса Мендельсона одним из самых востребованных хореографов XXI века Юрием Посоховым в 2005 году для труппы Сан-Франциско, он был перенесен им на сцену МАМТ в 2024-м.

Выбор этого балета для исполнения в один вечер с «Королевами вариаций» весьма удачен – в нем транслируется столь же метафорически философский взгляд, только не на историю балета, как в «Королеве вариаций», а на саму жизнь. Аскетичное чёрно-бело-красное сценографическое решение Сандры Вудалл с эффектными зеркалами создаёт узнаваемый визуальный образ. Но зеркало в нем – лишь один из многих символов, заставляющих зрителя задуматься над многообразием отражений и единством противоположностей: мужского и женского, изящного и сильного, черного и белого, лирического и драматического… Ведь балет, как и симфония Мендельсона – романтика, влюбленного в совершенство классических форм, — повествует о сложности и одновременно красоте бытия.

Оркестр под руководством главного дирижёра театра Феликса Коробова убедительно представил музыкальные образы. А пластика неоклассического танца, выбранная хореографом, прекрасно продолжила их, раскрыв разные ипостаси симфонического повествования. Трепетная лирика первой части нашла выражение в изящных и одновременно мятежных женских образах. На мечтательную музыку адажио Анфиса Ощепкова и Роман Шевченко исполнили поэтичное па-де-де. Суровые звуки менуэта вызвали к жизни могучие образы мужской силы, а торжественные и ликующие темы финала объединили всех исполнителей в едином жизнеутверждающем порыве.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото Александра ФИЛЬКИНА, предоставлены пресс-службой театра