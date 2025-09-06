20 лет за 10 часов: самая веселая радиостанции страны «Юмор FM» устроила марафон шуток и песен

Самая веселая радиостанции страны «Юмор FM» устроила большой марафон лучших шуток и песен в честь 20-летия – десять часов подряд живого эфира, где более 20 звезд юмора и музыки сменяли друг друга в режиме нон-стоп!

«К этому дню мы готовились, честно говоря, все 20 лет. За эти годы поменялись песни, появились молодые талантливые юмористы, родились новые шутки, но юмор – всегда с нами. «Юмор FM» – радиостанция, которая была, есть и будет самой веселой в российском эфире. Каждые три месяца мы выпускаем новый юмористический контент и продолжаем дарить миллионам слушателей смех и улыбки в том же жизнеутверждающем темпе. Желаю радиостанции сохранять свой вайб и передавать это настроение людям, каждый день делая их счастливее. «Юмор FM» – еще минимум 20 раз по двадцать!» – первым поздравил радиостанцию генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

В день рождения «Юмор FM» в эфире было только лучшее – классные хиты, меткие остроты и специальные «золотые» выпуски ярких проектов. Парадом командовали Антон Бурный и Ольга Мажара, известные по утреннему «Шутки Шоу». Их гостями стали Galibri & Mavik, «Фабрика», Фейгин, «Те100стерон», BURITO, Seryabkina, VAVAN, Юлия Савичева, PIZZA, Seville (Artik & Asti), Dabro, Ева Власова, Алексей Воробьев, Митя Фомин, Иракли, 5sta Family, Lx24, «Мохито».

В живом исполнении прозвучали и скетчи от главного героя рубрики «Гол! Ой! Штанга!» Романа Юнусова, смешные высказывания от «уGARного папы» Гара Дмитриева, карапули от звезды проекта «ШуткиПесни ПЛЮС» Надежды Ангарской – и это еще не все сюрпризы. «Именно так и нужно отмечать 20-летие – с кайфом, позитивом, крутыми песнями и множеством друзей», – подчеркнули братья Бирбичадзе («Те100стерон»).

Артисты заряжали аудиторию треками и веселыми случаями из жизни. «Часто бывает, что-то скажу, не подумав, а получается мем», – делилась Seville с ведущими. Seryabkina рассказала, как отправилась в Якутию на День шахтера, но в итоге встретила там и День знаний. А VAVAN поведал, как рыба украла у них с сыном удочку: «Нам дали другую снасть. Закинули мы удочку, чтобы достать удочку, а вытащили еще и карпа».

После выступлений в эфире звезды позировали у пресс-волла и раздавали интервью топовым телеканалам. «Наша дружба длится настолько долго, что уже и не вспомнить, когда она началась, но мы точно знаем – премьера у нас всегда на «Юмор FM». Мы любим эту радиостанцию за легкость, за шутки, за силу и вдохновение, которыми они делятся с нами», – отметили девушки из группы «Фабрика».

Звезды премьерили песни и во время праздничного эфира. Новые синглы исполнили Seryabkina, Алексей Воробьев, Митя Фомин. Последний представил композицию «Мафия». «Я ее даже на концертах еще не пел. Она не про криминал, а про умение оставаться собой, взаимодействовать с миром», – уточнил Митя Фомин. Премьеры чередовались с мегахитами «Это не женщина», «До рассвета», «Танцы под луной», которым подпевали многочисленные гости Открытой студии. А под «Сочи – Киров – Ростов» от Galibri & Mavik не удержались даже Ольга Мажара с Антоном Бурным, трансформировав известную строчку в «Отрывается Киров и гуляет Ростов! «Юмор FM» отмечает 20 лет со страной».

По телефону и видеосвязи к марафону присоединились Андрей Рожков из «Уральских пельменей», певец Денис Клявер, шоумен Николай Фоменко. Именно его шутки могут принести «Миллион за улыбку» – только на «Юмор FM»! Для радиостанции шоумен озвучил ровно 4000 шуток, и 2800 из них в настоящий момент можно услышать в эфире.

Подарком для аудитории стал и масштабный розыгрыш в Telegram, где достаточно было оставить оригинальное поздравление для «Юмор FM». Каждый победитель получил билеты на самый крутой юмористический концерт в своем городе. Веселое радио слушают от Петропавловска-Камчатского до Калининграда – сигнал принимают более чем в 40 000 населенных пунктах, и отовсюду приходили поздравления.

«Это первый такой грандиозный марафон в нашей истории, и мы уверены, что теперь улыбок будет еще больше благодаря «Юмор FM», – констатировал продюсер радиостанции Никита Савиных. – Чтобы стать интересным, нужно быть уникальным. И это про «Юмор FM». Мы чтим традиции, сохраняем классику жанра, но и создаем новый, современный, актуальный юмористический контент. Останавливаться не намерены: дальше еще больше новых проектов, захватывающих акций и еще больше миллионеров в конкурсе «Миллион за улыбку».