1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Дива» — гимн женской силе от NIKA DUBIK

NIKA-DUBIK

Певица NIKA DUBIK и проект ЭТО ЭТНО представят новый сингл «Дива» — проект стал победителем специального отбора музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи ПФКИ.

Это трек о магическом притяжении между мужчиной и женщиной, выполненный в жанре электронной музыки с этническими мотивами. В своей работе артистка переосмысливает традиционные русские темы — судьбу, природную красоту и силу женщины, подчеркивая ценность культурного наследия.

Композиция построена на мощном басе и ритмичной электронной аранжировке, которая создает гипнотический и завораживающий грув. Уникальность звучанию придают аутентичные этнические элементы и живое пение артистки!

NIKA DUBIK — российская певица, композитор и резидент арт-кластера «Таврида». Её творчество — это синтез электронного попа, этники и мощной энергии. Артистка известна сотрудничеством с брендами McDonald’s, «Пятёрочка», Faberlic и другими. Её предыдущий сингл «В Баню» собрал более 300 000 прослушиваний на Яндекс.Музыке.

ЭТО ЭТНО — музыкальный проект, объединяющий народное звучание с современными аранжировками, где прошлое встречается с настоящим.

