«Дива» — гимн женской силе от NIKA DUBIK

Певица NIKA DUBIK и проект ЭТО ЭТНО представят новый сингл «Дива» — проект стал победителем специального отбора музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи ПФКИ.

Это трек о магическом притяжении между мужчиной и женщиной, выполненный в жанре электронной музыки с этническими мотивами. В своей работе артистка переосмысливает традиционные русские темы — судьбу, природную красоту и силу женщины, подчеркивая ценность культурного наследия.

Композиция построена на мощном басе и ритмичной электронной аранжировке, которая создает гипнотический и завораживающий грув. Уникальность звучанию придают аутентичные этнические элементы и живое пение артистки!

NIKA DUBIK — российская певица, композитор и резидент арт-кластера «Таврида». Её творчество — это синтез электронного попа, этники и мощной энергии. Артистка известна сотрудничеством с брендами McDonald’s, «Пятёрочка», Faberlic и другими. Её предыдущий сингл «В Баню» собрал более 300 000 прослушиваний на Яндекс.Музыке.

ЭТО ЭТНО — музыкальный проект, объединяющий народное звучание с современными аранжировками, где прошлое встречается с настоящим.