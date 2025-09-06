Общество «Знание» подвело итоги работы лектория на X Восточном экономическом форуме

Во Владивостоке завершает работу юбилейный Восточный экономический форум. Общество «Знание» совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) в пятый раз организовали на его полях совместный просветительский лекторий — пространство для открытого диалога о развитии страны и роли Дальнего Востока в нем. Организатор Форума — Фонд Росконгресс.

Восточный экономический форум уже десять лет остается ключевой площадкой для обсуждения будущего Дальнего Востока и развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Совместный лекторий «Знания» и ДВФУ стал его важным дополнением: здесь руководители федеральных ведомств и регионов, главы компаний, ученые и предприниматели в открытом формате обсуждали сложные вопросы простым языком, отвечали на вопросы аудитории и вовлекали молодежь в разговор о новых перспективах, которые ежегодно открываются перед регионом.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поручил развивать экономику и социальную сферу Дальнего Востока опережающимт темпами. Мы это поручение выполняем. Благодаря мерам господдержки в макрорегионе начата реализация более 2,9 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 10,6 трлн рублей, внедрено в работу более 950 предприятий. Работу получили тысячи людей. Нашему Дальнему Востоку нужны активные творческие молодые люди, готовые принять участие в масштабном преобразовании огромной территории», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

В этом году лекторий прошел под слоганом «Дальний Восток — место, где начинается завтра», который акцентировал внимание на приоритетном развитии региона и вкладе местной молодежи, науки, технологий и предпринимательства в новую экономическую модель страны. Программа была собрана из пяти треков, охватывающих ключевые направления жизни и роста Дальнего Востока. В аудитории лектория собрались студенты и молодые исследователи ДВФУ, активисты молодежных организаций, начинающие предприниматели, а также победители и призеры крупнейших российских и международных конкурсов. Всего в дискуссиях приняли участие более 30 ведущих лекторов.

«Для нас большая честь вновь быть во Владивостоке на юбилейном Восточном экономическом форуме. Этот форум задает вектор развития Дальнего Востока, и мы рады, что в том числе благодаря лекторию “Знания” в этот процесс включаются и молодые люди. В этом году лекторий объединил по-настоящему выдающийся состав участников, у ребят была возможность задать вопрос и получить на него ответ. Здорово, что этой возможностью ребята пользовались. Они не только интересовались, но и выносили собственные инициативы, некоторые из них получали поддержку прямо во время встреч. Возможно, именно такие разговоры подтолкнут кого-то из них выбрать путь ученого, инженера, политика или предпринимателя — и стать частью нового поколения лидеров XXI века», — подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

В треке «Экономика: формула будущего» заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук обсудил трансформацию мира и перспективы Большого Евразийского партнерства, губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о горизонтах развития региона, а председатель правления и генеральный директор ООО «Сибур» Михаил Карисалов показал, как нефтехимическая отрасль открывает новые возможности для российской экономики. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подчеркнул значение 400-летия Якутска как важной вехи для всего Дальнего Востока, а китаевед и публицист Николай Вавилов объяснил, как укрепляющееся партнерство России и Китая влияет на экономические процессы в регионе.

В обсуждении темы «Молодежь: эпоха возможностей» министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил о сочетании традиций и инноваций в образовании, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова обсудила со студентами пути развития и возможности для молодых ученых, а министр спорта РФ Михаил Дегтярев подчеркнул значение спорта как ресурса для нового поколения. В дискуссиях приняли участие и представители медиасферы, которые обсудили трансформацию медиаиндустрии и новые возможности для молодежи в цифровой среде. Путешественник и посол Арктики и Дальнего Востока Богдан Булычев поделился уроками экспедиций как школой личностного роста.

В рамках трека «Родина: история, традиции, единство» заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации Ирина Яровая говорила о значении исторической памяти в системе воспитания, помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества, заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимир Мединский обсудил с участниками вопросы истории и современности в формате открытого диалога, а директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о роли России и Китая как архитекторов нового мирового порядка.

В треке «Логистика: развитие без границ» советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин обозначил роль евразийского транспортного каркаса в мировой системе перевозок, а генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич рассказал о том, как «ЭРА-ГЛОНАСС» меняет подход к беспилотному транспорту на земле, воде и в воздухе.

В треке «Наука и технологии: прорывные достижения» академик РАН, научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев представил мегасайенс-проекты, которые формируют задел для научно-технологического лидерства России. А в треке «Предпринимательство: стратегия успеха» прошла панельная дискуссия «Бизнес по-русски», где молодые основатели компаний поделились опытом создания новых брендов и технологий на Дальнем Востоке. В работе мультимедийной студии приняли участие и другие эксперты своих отраслей.

Кроме работы студии, первые лица Общества «Знание» приняли участие в деловой программе Восточного экономического форума. В формате экспертных дискуссий они обсудили развитие русского языка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, важность наставничества как основы устойчивости и профессионального роста, а также новые формы доверия в сфере финансового просвещения.

Также на полях форума традиционно состоялся ряд подписаний. Общество «Знание» заключило соглашения о сотрудничестве с Правительством Приморского края, Правительством Еврейской автономной области и Тихоокеанским государственным университетом. Эти документы станут основой для совместных образовательных и просветительских инициатив в регионе.