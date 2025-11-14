30 музейно-выставочных пространств и 6 500 экспонатов!

Музейный город ВДНХ — это крупнейшее сообщество собственных музеев Выставки и музеев-резидентов, объединенных общей идеей музейной, просветительской, экскурсионной и образовательной деятельности. Более 30 музейно-выставочных пространств хранят 6,5 тыс. ценных экспонатов. С начала 2025 года Музейный город ВДНХ посетили 7,5 млн человек. Об этом в ходе пресс-конференции в Ситуационном центре Правительства Москвы рассказала директор Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности Наталья Задворная.

«Более 30 музейно-выставочных пространств – это очень много, это самый крупный музейный кластер в России, а, возможно, и в мире – во всяком случае, мы к этому стремимся», — заявила она. По словам Натальи Задворной, ВДНХ очень заинтересована в том, чтобы Музейный город рос и развивался. «Чтобы к нам приходили школьники и взрослые экскурсанты», — добавила Наталья Задворная.

Выставка с гордостью представляет собственные постоянные экспозиции в Музейном городе ВДНХ. Один из ключевых объектов музейного кластера — Центр «Космонавтика и авиация». За 6 лет работы его посетили более 2,5 млн человек, в том числе 430 тыс. гостей за 2025 год. На территории Центра проведено более 3 тыс. мероприятий. Масштабная экспозиция размещена в одном из самых знаменитых архитектурных памятников ВДНХ — историческом павильоне № 34 «Космос». Она посвящена истории отечественной космонавтики и авиации — выдающимся достижениям, которыми всегда гордилась Россия.

В павильоне № 59 открыт первый в России Музей героизма. С момента его открытия 9 мая 2025 года его посетили более 113 тыс. человек. Более 600 экспонатов для него предоставили участники событий в зоне СВО. Экспозиция музея выстроена вокруг важнейшей идеи — неразрывной связи между поколениями воинов. Через интерактивные инсталляции, архивные документы, уникальные экспонаты демонстрируются традиции доблести и самопожертвования, которые герои прошлого передали сегодняшним защитникам Отечества. Музей героизма — это современное мультимедийное пространство, экспозиция которого разделена на три зоны. Первая — Зал воинской славы. Здесь гостей встречает торжественная обстановка парадов — от Парада Победы 1945 года и до церемониальных шествий наших дней. Вторая зона — это Зал тематических локаций. Он погружает посетителей в атмосферу фронтовых будней: здесь представлено как российское вооружение, так и военные трофеи, в числе которых вражеская боевая техника, экипировка, символика. Третья зона — это Мемориальный зал «Путь воина». Здесь каждый гость может отдать дань памяти солдатам и офицерам, павшим на полях сражений за Отечество.

В павильоне № 1 «Центральный» 6 сентября открылась выставка «Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея» — это 115 произведений живописи и скульптуры, охватывающих период с XV по XXI век, многие из которых привезены Государственным Русским музеем из Санкт-Петербурга в столицу впервые. На сегодняшний день выставку уже посетили более 100 тыс. человек. Она продлится до 1 февраля 2026 года. Данная экспозиция стала достойным продолжением другого знакового культурного проекта: с ноября 2024 года по июль 2025 года в том же павильоне с большим успехом проходила выставка «#ТретьяковкаНаВДНХ», которую посетили более 120 тыс. человек. Проект, тепло принятый москвичами и гостями города, доказал востребованность масштабных музейных экспозиций на главной выставочной площадке страны.

Кроме того, в Музейный город входят Лекторий и «Арт-лаборатория ВДНХ». На базе Лектория проходят встречи с известными писателями, учеными, экспертами и популяризаторами науки, а также паблик-токи, интеллектуальные спиддейтинги, квизы. «Арт-лаборатория ВДНХ» — это спектакли и концерты, мастер-классы по творческому письму и изобразительному искусству, поэтические вечера и иммерсивные представления от лидеров индустрии искусства, музыки, театра, кино. В общей сложности в 2025 году в Лектории и «Арт-лаборатории ВДНХ» планируется провести более 550 мероприятий для 50 тыс. гостей. Флагманская площадка — павильон «Рабочий и колхозница», также события проходят в Центре «Космонавтика и авиация», павильоне № 1 «Центральный» и Музее «Слово».

С 21 сентября по 24 октября «Арт-лаборатория ВДНХ» представила первый собственный театральный проект «Оттепель. Не сезон». Он объединил более 30 событий, включая спектакли, лекции, поэтические вечера, паблик-токи и мастер-классы, и собрал почти 4 тыс. зрителей на разных площадках Выставки.

Для удобства посетителей разработано 5 тематических маршрутов по Музейному городу, которые будут интересны как детям, так и взрослым: «Технологии», «Общество», «Искусство», «Экология», «Национальные культуры». Маршруты помогают гостям не только лучше ориентироваться на территории, но и эффективно планировать посещение Выставки в соответствии со своими интересами. Каждый маршрут представляет собой продуманный путь по ключевым объектам Выставки, раскрывающим определенную тему.