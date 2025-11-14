Оплата публикаций

Они писали победу: в сети вышли восемь новых фильмов о военных корреспондентах Великой Отечественной

фронтовые журналисты - документальное кино
Фото: предоставлено PR-сопровождением

Документальный цикл «Фронтовая редакция: корреспонденты Великой Отечественной войны» раскрывает подвиг советских военных корреспондентов — людей, которые работали как на передовой, так и в тылу, ради Победы. Съёмки проходили в ключевых для истории Победы городах: Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Волгограде, Курске, Мариуполе и Луганске. Премьера первой серии состоялась 29 сентября 2025 года.

На сегодняшний день вышло уже восемь короткометражных фильмов цикла. Каждый выпуск посвящён отдельной теме или личности — от первых дней войны и роли писателей-журналистов до легендарных историй о стойкости, товариществе и женском профессионализме на фронте. В центре внимания проекта — реальные судьбы военных корреспондентов, которые фиксировали живые свидетельства войны, рискуя жизнью ради исторической правды.

Темы фильмов охватывают широкий спектр военной журналистики:

  • «Первые» — о писателях и журналистах, ставших военкорами в самом начале войны.
  • «Ленинград» — о судьбе блокадного радио и силе слова в осаждённом городе.
  • «Гайдар» — о воспитании поколения победителей и о влиянии детской литературы на фронте.
  • «Любовь» — о настоящих чувствах, которые выдержали испытание войной.
  • «Матусовский» — о поэте, журналисте и его вкладе в дело памяти.
  • «Сталинград» — о репортёрах, прославивших подвиг защитников города.
  • «Документалистки» — о женщинах-операторах, запечатлевших войну для потомков.
  • «Платонов» — о писателе, который был рядом с солдатами до последнего дня войны.

В роли ведущих этих фильмов выступают действующие военкоры, которые работают на передовой и сегодня, в том числе в зоне СВО и на Донбассе. Среди них — Александр Коц, Григорий Кубатьян, Михаил Андроник, Александр Симонов, Ольга Мациевская, Елена Соколова, Максим Васюнов.

Цикл создан режиссёрами Никитой Сутыриным и Анастасией Нечаевой при участии профессиональных кинематографистов и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект «Фронтовая редакция» — это вклад в патриотическое воспитание, сохранение исторической правды и популяризацию профессии военного журналиста. Его цель — рассказать широкой аудитории о настоящем подвиге репортёров-фронтовиков и сохранить память об их трудах для будущих поколений.

