Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки«На шаг ближе… к тебе?»: певица Дэя представила новый сингл

«На шаг ближе… к тебе?»: певица Дэя представила новый сингл

editor
By editor
13
шаг к тебе - дэя - сингл
Обложка: дизайнер Виталий Туманов

13 ноября певица Дэя представила свой новый сингл «Шаг к тебе» — тонкую и пронзительную балладу о поиске настоящей любви. Композиция звучит как откровенный монолог сердца, разрывающегося между надеждой и страхом. Сюжет этой истории знаком каждому, кто хоть раз любил: девушка на пороге новых отношений. Её душа жаждет искреннего глубокого чувства, однако прошлые раны шепчут: «Осторожно!». Всего шаг отделяет её от любимого, но в висках настойчиво звучит вопрос: он — тот, кто подарит счастье, или просто новая боль?

«Дэя с присущей ей мощью и проникновенностью передаёт всю гамму этих противоречивых эмоций, — рассказывают авторы сингла «Шаг к тебе» Дмитрий Коновалов и Юрий Мирошников. — Её красивый, сильный вокал то звучит нежно и уязвимо, то взрывается настоящей энергетикой. В композиции «Шаг к тебе» Дэя заявляет о себе как о зрелой певице, способной говорить с аудиторией на языке глубоких эмоций».

«В этой песне — отражение чувств, знакомых, наверное, каждой девушке, — добавляет Дэя. — В мире постоянно меняющихся трендов мы ищем постоянства, чего-то надёжного и настоящего, мечтаем о том, чтобы довериться кому-то без остатка… Но порой груз прошлых разочарований так тяжёл, что заставляет замирать на самом краю, когда страшно сделать шаг навстречу неизвестности. Работая над треком, я заново переживала эту внутреннюю борьбу, оттачивая звучание каждой ноты, и надеюсь, что слушатели почувствуют эту искренность и найдут в новой песне что-то своё», — делится Дэя.

дэя - певица
Фото: Евгения Коногорова

Дэя – молодая амбициозная певица. Эстрада была главной мечтой с детства. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института современного искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где, соединившись, академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы. Творчество молодой певицы не замыкается в тесных рамках отдельного музыкального направления и всегда открыто смелым экспериментам. АртМосковия публикует историю успеха Дэи с 2019 года.

Предыдущая статья
Американская монета в 1 цент перешла в разряд коллекционных

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru