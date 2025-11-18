45-й Студенческий фестиваль ВГИК подвёл итоги

В Москве завершился юбилейный 45-й Международный студенческий фестиваль ВГИК. Главная задача смотра — укрепление международных связей и творческий обмен между студентами разных стран.

На конкурс поступило 516 заявок из 50 стран и 86 киношкол. а отобрано было 77 фильмов из 50 стран и 56 киношкол. Победителей отбирало компетентное жюри, куда вошли режиссёры Эмир Кустурица, Гао Сюнцзе, Шахрукхан Шерхан Чавада, Мелик Сарачоглу, продюсер Сюань Гуо, актриса Дарья Екамасова, главный редактор крупнейшего в России журнала о кино «КиноРепортер» Мария Лемешева и автор и ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев. В финальный день голосования обсуждение заняло целых шесть часов. Вели церемонию Егор Воронцов и Алла Азимова.

Организаторы особо поблагодарили жюри за их работу, за то, что они отсмотрели огромное количество фильмов, приняли волевые решения и определили победителей. Они убеждены, что визит столь известных деятелей кино международного уровня — это ещё одно доказательство того, что фестиваль ВГИК стирает границы между странами и людьми. Жюри не просто выбрало победителей, но и подобрало для каждого обладателя спецприза очень личное определение.

Так, специальным дипломом «За пробуждающее послание об одиночестве и жизни» был награждён режиссёр из Колумбии Андерс Стивен Викториа Девиа за фильм «Я — это я».

Документальная лента-интервью посвящена памяти художника Харбея Гасона, который из-за тяжелой болезни принял решение об эвтаназии и ушёл из жизни в марте 2024 года. Этот фильм — гимн тому, как оставаться собой даже перед лицом смерти.

Специальный приз «За поиск божественного в обыденном» ушёл Ангелине Маюловой за фильм «Живите в доме». Анимационная лента об ангеле, хранящем вместе с чёрным котиком заброшенную церковь и ждущем человека, который продолжит его дело, стала дипломной работой Ангелины.

Специальный приз журнала «КиноРепортер» «За фиксацию кричащей тишины» вместе с сертификатом на право рассказать о своей ленте на страницах издания достался режиссёру Таранеху Эсмаиляну из Ирана за фильм «Почти неуловимо». Отметить ленту, в которой герои могут поговорить друг с другом, только оказавшись на совместных кинопробах, на сцену вышла главный редактор и редакционный директор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева:

«Я хочу поблагодарить всех участников конкурса за то удовольствие, которое мы получили, отсматривая эти картины. И вчера, когда заседали, мы так долго выбирали, потому что было очень сложно выбрать лучших из лучших. Это большая радость, что фестиваль набрал такую мощь, когда действительно очень много профессиональных и достойных работ, несмотря на то что это картины начинающих кинематографистов. “КиноРепотер” — ведущий журнал о кино, и мы уже 15 лет работаем вместе со ВГИКом. Наше издание информационно поддерживает не только фестиваль, но и самих лауреатов. И потому сегодня я не просто назову победителя, но и вручу сертификат, который даёт право использовать наши страницы и наши ресурсы, чтобы рассказать о своей работе. Но мы очень надеемся, что у вас всех будет большое будущее, вы будете создавать прекрасные работы, а мы будем писать о вас. Знайте, что мы рядом», — подчеркнула Мария.

Неудивительно, что «КиноРепотер» отметил режиссёра из Ирана, так как журнал всегда славился поддержкой международных связей, неоднократно проводил дни российского кино в Индии и Сербии.

В Белград к режиссёру Адему Тутичу отправился специальный диплом жюри «За открытие микрокосма разделенного мира» за фильм «Тарек».

Специальный диплом «За открытие новых форм диалога» улетел в Ливан Рафке Хэлоу за картину «Издалека кажется, что у кур есть зубы». Её роад-муви — это своеобразный диалог поколений, а также проникновенный разговор о ценности жизни и свободы на примере куриц, которых везут на бойню.

Специальный диплом профессионального жюри «За гуманизм и возведение мостов вместо стен» присуждён «Стене» режиссёра из Палестины Ала Абу Зайнех.

«Здорово, что столько работ прилетело к нам из других стран. И нам кажется очень важным месседж о том, что нужно возводить мосты вместо стен», — отметила актриса Дарья Екамасова.

Приз за лучший анимационный фильм получил режиссёр Сяо Ханьчжи за свою работу «Дилемма круглого стола».

«Эта картина впечатлила всех членов жюри тем, что в ней потрясающая синергия очень профессионального, живого, интересного рисунка с глубоким философским смыслом. Именно то, как эффектный визуальный ряд очень оригинально раскрыл идею, нас и покорило», — подчеркнула Мария Лемешева, вручая приз.

Награда за лучший мультимедиа-проект ушла в Китай режиссёрам Сюэ Кай и Хун Цзеси за фильм «Дэвид». Сюэ Кай отметил, что история основана на истории из Харбина, его родного города, где очень чувствуется русское влияние. Вручая приз, режиссёр Шахрукхан Шерхан Чавада сказал:

«Перед тем как я вручу награду, я хочу сказать большое спасибо всем студентам-кинематографистам, которые отправили в этом году свои фильмы на фестиваль. Ваши фильмы напомнили мне, почему мы любим кино. В вас есть невинность и открытость, которые показывают и расширяют границы понимания того, каким может быть кино на самом деле. Когда после учебы мы попадаем в мир коммерческого кино, то часто теряем все это. Я прошу вас сохранить эту невинность и то любопытство, что живёт в вашей душе. Не дайте миру забрать это у вас, потому что это и делает ваши голоса уникальными».

Приз за лучший документальный фильм за картину «Племя» получил Саша Козьма, представляющий Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Этому институту также достался приз за лучшую кинопрограмму от киношколы, в которую помимо «Племени» вошли «Макошь» Марии Резниченко, «Ташкентская роща» Ольги Андриановой и документальный «День рождения» Анжелы Павловой.

«Здесь соревнуются десятки киношкол мира. Кинематографии, которые представлены на площадке фестиваля ВГИК, — это сильно большая часть населения Земли, да практически все страны и континенты, потому что мы живём в мире, где кино проникает сквозь любые границы. Девиз этого фестиваля “Кино без границ” и верность этого лозунга доказываются каждым показанным здесь фильмом», — сказал, вручая награду, Иван Кудрявцев.

Обладателем приза за лучший игровой фильм стал китайский режиссёр Чжан Яоюань за фильм «Жизнь — это снег». Объявляя его имя, Дарья Екамасова отметила:

«Дорогие молодые кинематографисты, помните, что наша профессия абсолютно непредсказуема, и если ты работаешь с открытым сердцем и с любовью, у тебя обязательно всё получится».

Гран-при фестиваля получила Калерия Котова за ленту «Точка-тире». Представляя её картину, Иван Кудрявцев сказал:

«Этот год особенный. Это год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, это год окончания Второй мировой войны. Мы живы, мы работаем, мы творим, мы свободны, у нас есть возможность передавать свой опыт следующим поколениям. Эту возможность подарили нам те люди, ценой жизни которых была завоевана та победа».

Фотографии пресс-службы ВГИК фестиваля