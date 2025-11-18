Премьерный показ киноверсии театрального хита «Воскресение» собрал полный зал киноцентра «Октябрь»

Большое открытие третьего сезона проекта «Театр в кино» состоялось в киноцентре «Октябрь». Показ прошел с аншлагом. На самом большом экране страны московские зрители первыми увидели киноверсию телеканала «Россия-Культура» спектакля «Воскресение» Александринского театра. Гости вечера посетили автограф-сессию актера театра и кино Тихона Жизневского, который исполнил главную роль в постановке, а также задали вопросы создателям спектакля на паблик-токе после показа.

Красную дорожку премьеры посетили Тихон Жизневский, Никита Кобелев, Александр Малич, Евгений Жаринов, Сергей Шумаков, Евгений Сидоров, Евгений Марчелли, Леонид Роберман, Александр Федоров, Ирина Золина, Олег Карлсон, Александр Могилёв, Анастасия Винокур, Эдуард Мусаханянц, Владимир Трушковский, Илья Гуров и другие гости.

Презентацию перед показом провела начальник Управления информационного взаимодействия и веб-ресурсов канала «Россия-Культура» Наталья Литвинова. С приветственным словом выступили директор Александринского театра Александр Малич, художественный руководитель и постановщик Никита Кобелев, заместитель руководителя канала «Россия-Культура», продюсер проекта Любовь Платонова, актер театра и кино Тихон Жизневский и куратор проекта «Театр в кино» Екатерина Жутаутайте.

Александр Малич, директор Александринского театра: «Я не один раз смотрел спектакль. Могу сказать, что колоссальное преимущество киноверсии – крупные планы. Во-первых, видны те нюансы, которые не разглядеть из театрального зала. Во-вторых, в который раз убеждаешься, какая в Александринском театре потрясающая труппа, какие классные актерские работы. Спасибо команде телеканала «Россия-Культура», которая осуществляла съемки киноверсии, спасибо всем нашим партнерам, которые сделали возможным этот проект».

Тихон Жизневский, актер театра и кино, артист Александринского театра: «Спасибо всем зрителям, которые пришли на премьеру. Важно, что интерес к киноверсии нашего спектакля так высок. Не стану скрывать, я очень волнуюсь, театральная роль на большом экране — это своего рода творческий экзамен».

Любовь Платонова, заместитель руководителя канала «Россия-Культура», продюсер проекта «Театр в кино»: «Для проекта «Воскресение» – отличный старт нового сезона. Большое спасибо Александринскому театру и всем, кто принимает участие в запуске проката. Уверена, что у «Воскресения» будет продолжительная прокатная жизнь. Это связано со многими вещами, в том числе, конечно, с удивительной работой режиссера киноверсии Валерия Спирина, оператора-постановщика Евгения Тимохина и художника по свету Дмитрия Будкина. Нельзя не сказать про всю съемочную группу! Они создали очень интересную киноверсию».

Екатерина Жутаутайте, куратор проекта «Театр в кино»: «Открытие нового сезона абсолютно беспрецедентное – великий театр, великое произведение. Когда встречается Лев Николаевич Толстой и Александринский театр, то ожидания всегда высоки. Мы достигли того, что нашу новую киноверсию покажут на 300 площадках в 100 городах нашей страны. Культура кинохождения на театральные постановки развивается и растет в России. Мы будем расширяться дальше и планируем выйти на территорию СНГ в самое ближайшее время».

Главные роли в спектакле по роману Льва Толстого об искуплении и нравственном прозрении сыграли актер театра и кино Тихон Жизневский (сериал «Майор Гром», фильмы «Бременские музыканты», «Союз спасения» и др.) и актриса Мария Лопатина. Все остальные актеры, кроме основного дуэта, играют по несколько ролей.

Автором сценической версии выступил художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев. Вместе с драматургом Дмитрием Богославским они адаптировали роман, который на рубеже XIX и XX веков критики назвали панорамой русской жизни, и включили мотивы и отдельные сцены из других произведений Толстого, среди которых – повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», а также неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего».

Третий сезон обещает удивить. После премьеры киноверсии спектакля «Воскресение» на больших экранах уже в декабре зрители увидят «Рождественскую историю» Театра кукол им. Образцова, далее «Мертвые души» Театра Вахтангова, «Принц и нищий» Театра Терезы Дуровой, «Шурале» Татарского театра оперы и балета и другие спектакли.