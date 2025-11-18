Оплата публикаций

Выставку Музея Победы о Нюрнбергском процессе одновременно покажут около 30 российских музеев России

Изображение: пресс-служба Музея Победы, Москва

Выставочный проект Музея Победы «Уроки Нюрнберга» одновременно покажут 26 музеев. Мультимедийную экспозицию представят в 23 регионах России – от Калининградской до Амурской области. Акция приурочена к 80-летию начала «Суда народов».

«Свою работу трибунал в Нюрнберге начал 20 ноября 1945 года. Его работа была организована странами-победительницами. «Суд народов» не имел аналогов на тот момент в мировой судебной практике. В ходе международного военного трибунала было представлено огромное количество свидетельств очевидцев, подкрепленных фотографиями и кинокадрами, которые ярко изобличали преступные деяния подсудимых», — подчеркнули в Музее Победы.

Мультимедийная выставка демонстрируется в рамках Международного проекта «Территория Победы». Ее можно будет увидеть в Калининградском областном историко-художественном музее, Ульяновском областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова, Курском областном краеведческом музее и других учреждениях культуры, а также на официальных сайтах площадок.

В выставку вошло около 100 оцифрованных документов — фотографии, карты, плакаты, карикатуры из фондов Музея Победы. Материалы дополняют тематические аннотации. Разделы экспозиции посвящены преступлениям нацистов в годы войны, созданию Нюрнбергского трибунала и его работе. На выставке можно увидеть ужасные кадры, запечатлевшие уничтожение мирных жителей, колонны узников, карты с расположением концлагерей. В проект вошли и многочисленные фотографии трибунала – зала суда, членов советской делегации и нацистских преступников.

