5 причин посмотреть фильм «Песочный человек»

Причины посмотреть фильм

92% рейтинг на Rotten Tomatoes; Фильм от продюсеров «Все, везде и сразу» и «Одно целое»; Атмосфера южной готики; Свежее прочтение знакомого фольклора; Сильная актерская игра.

«Песочный человек» Колина Тилли: от хитов Рианны и Ламара к хоррору

Режиссером фильма Песочный человек выступил Колин Тилли, который до этого уже громко заявил себя как режиссер музыкальных клипов.Его работы отмечены крупнейшими премиями индустрии, а список артистов, с которыми он сотрудничал, звучит как плейлист поколения: Кендрик Ламар, Рианна, Megan Thee Stallion, Джастин Бибер, Post Malone, Cardi B, Бритни Спирс, Ники Минаж, Bad Bunny, Джастин Тимберлейк, 50 Cent и многие другие.

В 2014 году Тилли снял свой первый короткометражный фильм Mr. Happy с Ченсом Рэпером и продолжил работать над проектами в Лос-Анджелесе. Также он создавал рекламные кампании для Coach, Diesel, YSL, Kia, L’Oreal и других брендов. Клип Alright для Кендрика Ламара принёс ему номинацию на «Грэмми» (2016) и целую серию наград, включая MTV VMA, BET Awards, Camerimage и UKMVA. В разные годы Тилли также был отмечен как «Режиссёр года» и получал призы за лучшие хип-хоп и поп-видео.

От фольклора к феномену поп-культуры

Песочный человек один из самых значимых персонажей персонаж европейского фольклора, связанный со сном и сновидениями. В скандинавских легендах он посыпает детям глаза песком или пылью, чтобы навеять сон. В румынском фольклоре его аналогом считается Мош Эне (Эне Старший), а во франко-канадских традициях известен персонаж Bonhomme Sept Heures, который, по некоторым версиям, ослеплял детей песком и уносил их в мешке, если они не ложились спать вовремя.

В литературе образ получил разные интерпретации. В 1816 году Э. Т. А. Гофман написал рассказ «Песочный человек», в котором персонаж предстаёт зловещим существом. По словам няни главного героя, он бросал песок в глаза непослушным детям, глаза выпадали, а сам Песочный человек забирал их в своё железное гнездо на Луне, где использовал как корм для собственных детей. Для главного героя это существо сливается с образом загадочного и пугающего адвоката семьи Коппелиуса. В 1841 году Ганс Христиан Андерсен в сказке «Оле-Лукойе» создал мягкий и дружелюбный вариант персонажа, который каждую ночь приносил детям сновидения, сыпя в глаза волшебную пыль. Его имя буквально переводится как «закрыть глаз».

В XX веке Песочный человек стал появляться и в массовой культуре. В 1993 году он фигурировал в детском сериале ужасов «Боишься ли ты темноты?» в эпизоде «Последнее желание». В «Баффи — истребительнице вампиров» предполагается его воплощение в демоне Дер Киндестод. В научно-фантастическом сериале «Доктор Кто» образ был использован в эпизоде «Sleep No More» (2015), где Песочные люди представлены как опасные создания, рождающиеся из бессонницы и электронного воздействия на мозг.

Знаковым элементом истории образа стала песня «Mr. Sandman», написанная Пэтом Баллардом в 1954 году и впервые исполненная квартетом The Chordettes. В ней Песочный человек представлен как доброжелательный дух сна, которому можно «заказать» возлюбленного. Песня быстро стала хитом, многократно переиздавалась и до сих пор используется в кино и сериалах. Другим музыкальным воплощением стал легендарный трек «Enter Sandman» (1991) группы Metallica. Композиция обращается к тёмной стороне образа: в тексте поднимаются темы кошмаров, детских страхов и перехода от сна к смерти. Сингл получил огромный успех, став «золотым» в США, где было продано более 500 тысяч копий, что сделало его одним из самых знаковых релизов в истории группы.

Крупнейшее переосмысление образа произошло в конце XX века с выходом комикса «The Sandman» Нила Геймана. Издававшийся DC Comics с 1989 по 1996 год, он стал одной из самых влиятельных графических серий в истории жанра. Главный герой — Морфей, или Сон, один из семи Вечных, воплощающих фундаментальные аспекты бытия. Комикс сочетает мифологию, философию, фольклор и современную культуру, а его популярность превратила Песочного человека в культовый образ.

В 2022 году Netflix выпустил сериал «Песочный человек» по мотивам комикса Геймана. Шоу сохранило сложную атмосферу первоисточника и представило Морфея широкой аудитории, закрепив за образом статус одного из самых узнаваемых мифологических персонажей в современной культуре.

Пресса

«Удивительно атмосферный фильм ужасов — Collider;

«Мастерски нагоняет ужас» — Sara Vincent Views;

«Увлекательная вселенная» — Heaven Horror;

«Поистине захватывающий опыт, в котором максимально используются все элементы кинематографа» — Collider;

«Фредди Крюгер встречается с образами Гильермо дель Торо» — Sara Vincent Views;

«Сильная сюжетная линия» — Film Focus Online;

«Обладает всем очарованием, ужасом и интригой» — Collider;

«Cделан с фантазией и изяществом» — Marker views movies;

«Уникальный взгляд на современный фольклорный хоррор» — Horror Press;

«Вам точно захочется смотреть этот фильм» — Horror Press;

«Чудесно сюрреалистическая последовательность кошмаров» — Collider;

«Незабываемый антагонист в центре» — Collider.