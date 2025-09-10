«Олдскул»: более 10 млн просмотров за первую неделю!

В онлайн-кинотеатрах PREMIER и START состоялась премьера комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой в главной роли. На сегодняшний день зрителям доступны 5 серий проекта на обеих платформах, а первую серию «Олдскула» можно бесплатно посмотреть в официальных соцсетях PREMIER и START. За первую неделю совокупное количество просмотров проекта превысило 10 миллионов. «Олдскул» на START стал лучшим запуском этого года, а на PREMIER — лучшим запуском среди всех первых сезонов сериалов за всю историю сервиса.

Сериал разбирают на цитаты, а ролики со строгой учительницей математики выходят в тренды.

Режиссер Александр Жигалкин объяснил беспрецедентную популярность сериала качественным сценарием и актерским составом: «Мне кажется, тут две главные составляющие. Это очень талантливо написанный сценарий – смешной, жизненный, помноженный на стилистику мокьюментари, что придает ему еще больше жизненности. Во-вторых, фантастические артисты. Каждый из актеров находится на своем месте, каждый из них – бриллиант. А во главе всей этой прекрасной группы находится Мария Аронова. Если в проекте есть Аронова, то он изначально успешен».