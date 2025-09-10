В Москве назвали победителей конкурса «Родная игрушка»

В Национальном центре “Россия” подвели итоги Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Финал прошел в формате масштабного Фестиваля детства, объединившего детей, родителей, экспертов и авторов проектов со всей страны. Победители пяти номинаций получили шанс воплотить свои идеи в жизнь — их разработки вскоре появятся на прилавках магазинов и в детских учреждениях по всей России. Конкурс организован Обществом «Знание» и Движением Первых.

Фестиваль в Национальном центре «Россия» стал настоящим праздником детства. В центре внимания оказалась выставка 59 прототипов-финалистов. Участники могли не только увидеть, но и протестировать каждую разработку: примерить костюм для куклы, собрать конструктор, пройти лабиринт, сыграть в настольную игру или погрузиться в цифровую анимацию. Помимо выставки работали интерактивные зоны, а также проводились мастер-классы для детей и родителей. Особое место в программе заняла экспозиция «Игры и игрушки Первых»: на ней каждый регион страны представил символ своей малой родины — игрушку, которая отражает традиции и культурный колорит региона России. На полях фестиваля также работала выставка детских рисунков «Создай свою родную игрушку», организованная Обществом «Знание» совместно с телеканалом «СОЛНЦЕ».

Победителей конкурса выбирали в несколько этапов, и финальный отбор стал особенно строгим. Каждую разработку оценивали сразу до 45 экспертов — от педагогов и психологов до технологов и производителей игрушек. Но важен был не только профессиональный взгляд: в выборе победителей приняли участие гости фестиваля, в том числе участники сообщества «Родные-любимые» Движения Первых. 130 его представителей — семьи с детьми из разных регионов — тщательно проверяли экспонаты на прочность, увлекательность и пользу.

Имена победителей озвучили на торжественной церемонии, которая стала ярким завершением фестиваля. С приветственным словом к участникам и гостям обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин. Его слова зачитал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.

«Ваши творческие замыслы и наработки призваны воспитывать у подрастающего поколения приверженность высоким духовно-нравственным, семейным идеалам и ценностям, развивать художественный вкус, научный, исследовательский дар, открывать для ребят яркие страницы истории и культуры нашей страны. Знаю, что многие из проектов посвящены героям специальной военной операции, ратным и трудовым свершениям выдающихся соотечественников, самобытным традициям народов России. Уверен, что участники всех этапов конкурса получили прекрасную возможность проявить свои таланты и способности, искреннее стремление к созиданию, а родные игры и игрушки, которые сегодня будут объявлены победителями, подарят радость мальчишкам и девчонкам в дошкольных образовательных организациях, досуговых центрах, детских библиотеках по всей стране. Желаю вам успехов!», — отметил Владимир Путин.

Сергей Кириенко в своей речи отметил, что, запуская этот проект, организаторы ждали большого количества заявок, но не ожидали, что их будет почти 30 тысяч из всех 89 регионов страны. За время конкурса экспертами было поставлено свыше 45 тысяч оценок, и выбрать лучшие проекты оказалось крайне трудно.

«”Родная игрушка” — это первый такой конкурс, который прошел по поручению Президента Российской Федерации, а первыми всегда быть трудно. Это требовало смелости, уверенности в своих силах, энергии и творчества, но вы справились с этой задачей. Главное, за что я хочу сказать спасибо: каждый проект содержит частичку вашей души и сердца. Многие взрослые реализовывали свои детские мечты, и это особенно важно, потому что игрушка — в первую очередь про мечту. Создавая игрушки, вы не просто делаете подарок или дарите минутку радости – вы дарите мечту, а значит, будущее нашим детям», — отметил Сергей Кириенко.

Он также вручил награду в номинации «Сюжетно-образная игрушка». Победителями в этой категории стали плюшевые медведи «Мишки-профи», помогающие детям с профориентацией, мультяшные персонажи, созданные на основе историй реальных участников СВО «Маленькие герои», плюшевая Роботизированная собака «Арктика», знакомящая детей с культурой русского быта игрушка «Подворье народов России», а также игрушки для создания кукольного театра «Деревянные потешки».

В номинации «Настольная игра» победителями стали настольная стратегия по тематике становления Руси «Воевода: Древняя Русь», «Выходные с Пушкиным», с помощью которой можно совершить путешествие по Пушкинским горам, экономическая игра «Благое дело. Клуб меценатов», игра на двигательную активность «Бобры и плотины», а также позволяющая совершить увлекательное путешествие по нашей стране игра «Великая Россия». Награду победителям вручила Советник Президента Российской Федерации, сопредседатель Организационного комитета конкурса «Родная игрушка» Елена Ямпольская.

В номинации «Техническая и технологическая игрушка» победителями стали образовательная система «РОБИ», электронный конструктор «Печка Емели самоходная», набор для экспериментов «Лаборатория Менделеева», подводный аппарат, а также набор «Создай свой первый автомобиль». Победителей поздравил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

В номинации «Конструктор и сборная модель» стали конструктор по мотивам традиционной северной игрушки «Архангельский конек», конструктор о любимом россиянами персонаже «Чебурашка», профориентационный конструктор, знакомящий детей с горной инженерией «МИРАТОМ: Горное дело», конструктор «Деревянное государство», а также настольный театр «Сказка в каждый дом». Памятные призы вручил Герой Российской Федерации, председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

В номинации «Мультимедийный проект» победителями стали проект про антропоморфные буквы, с помощью стихов знакомящий детей с алфавитом русского языка «Буквогород», мультфильм-мюзикл «Цветняшки! Семейные истории», графическая новелла о благородной профессии пожарного «Огнеборцы: герои нашего времени», а также развлекательно-познавательный проект «Привет, это Кот!». Победителей наградил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

Теперь победителей конкурса ждет один из самых важных этапов — запуск производства и распространение их разработок. Первые тиражи игр и игрушек будут выпущены при поддержке технологических партнеров конкурса и появятся в детских магазинах и на маркетплейсах по всей стране. Игрушки также станут частью образовательной среды: ими будут наполняться детские сады, школы и культурные учреждения.

Конкурс «Родная игрушка» стартовал в ноябре 2024 года и сразу стал по-настоящему всероссийским событием: на участие поступило свыше 28,2 тыс. заявок из 89 регионов страны. В конкурсе встретились самые разные люди и профессии. Свои проекты представляли воспитатели и педагоги, хорошо понимающие ценность игры для развития ребенка. Наряду с ними — дизайнеры, иллюстраторы, режиссеры и другие представители креативных индустрий. Участвовали и те, чья повседневная работа далека от образования или творчества: инженеры, экологи, врачи, представители промышленности. Для них конкурс стал возможностью по-новому рассказать о своей профессии и показать детям ее героев. Немало проектов появились в семьях — родители вдохновлялись собственными детьми, а ребята становились их настоящими соавторами, помогали тестировать игрушки и подсказывали идеи.

В финал прошли 59 прототипов, которые объединили и традиционные формы — куклы, фигурки, настолки, и современные форматы: мультимедийные проекты, конструкторы, технологические наборы. Все они работали вместе с опытными специалистами — представителями ведущих российских фабрик и студий. Наставники помогали довести идеи до уровня готового продукта, делились производственными секретами и открывали двери своих предприятий для участников.

Многие организации официально поддержали конкурс. Среди экспертных партнеров: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, анимационная компания «ЯРКО», «Союзмультфильм» и многие вузы России. Официальными партнерами конкурса являются маркетплейс Ozon и ГК «Детский мир». Стратегическим партнером «Родной игрушки» стал VK. Информационным партнером конкурса является телеканал «СОЛНЦЕ». Кроме того, конкурс поддерживают технологические партнеры, это такие производители, как «НОРДПЛАСТ», «СМОЛТОЙС», «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО», «Степ Пазл», «Русский стиль», «Весна», «Краснокамская фабрика деревянной игрушки», «Мир хобби», ГК «Полесье», Играмир, Научные развлечения и ToyRoy.

В течение года вокруг «Родной игрушки» развивалась целая культурно-просветительская программа. Были записаны подкасты с участием педагогов, актеров и руководителей индустрии, организованы экскурсии на производства и мастер-классы, проведены стратегические сессии на федеральных форумах. Конкурс успел стать темой дискуссий на «Иннопроме» в Екатеринбурге, фестивале «Айда/Әйҙә играть» в Уфе, «Дне молодежи» в Москве и других площадках.