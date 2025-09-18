5 проектов «Лаб 20–50» участвуют в премии «Лучший промышленный дизайн России»

Стартовал этап народного голосования премии «Лучший промышленный дизайн России». На конкурс представлены 5 проектов Центра промышленного дизайна «Лаб 20-50».

Часть проектов «Лаб 20/50» впервые анонсируется именно на премии «Лучший промышленный дизайн России».

В числе номинантов:

Лифты «Мослифт» — новое поколение кабин крупного российского производителя. Мы обновили дизайн линейки лифтов для разных сегментов рынка: появились функциональные «Городские» лифты и премиальные «Административные» (на фото).

Электрическая коммунальная машина «Илья Муромец» — современная городская техника с минималистичным, но ярким дизайном. Машина хорошо заметна на дороге в любую погоду и удобна в обслуживании. Особенностью «Муромца» является панорамное остекление и круговой обзор.

Домашний лифт Elevatek — российская альтернатива зарубежным премиальным лифтам для частных домов. Благодаря современному дизайну и продуманной конструкции лифт отлично вписывается в любой интерьер и может быть адаптирован под пожелания заказчика.

Российская игровая консоль — концепт, созданный для продвижения отечественной игровой индустрии. Ее современный дизайн не уступает мировым аналогам. Консоль можно использовать как стационарную приставку или разделить на классический джойстик и экран с подставкой.

Корпус установки для производства сжиженного природного газа — современный, минималистичный и при этом яркий. В этом проекте мы объединили технологичность и функциональность.

Работая над проектами, дизайнеры учитывали каждую детали — эстетику, эргономику, материалы и функциональность, чтобы пользоваться продуктами было легко и приятно.

«Промышленный дизайн — точка рождения инноваций, которая существенно меняет ландшафт отечественного производства и экономики. Дизайнеры всегда проектируют будущее, то, чего еще нет. Но важно создавать не просто концепты, а реальные продукты. Премия «Лучший промышленный дизайн России» с каждым годом масштабируется, растет число участников и продуктов, запущенных серийно. При этом важно, что проекты конкурса направлены на то, чтобы улучшить жизнь человека, сделать ее комфортней», — отметила генеральный директор Лаб 20-50, член экспертного совета премии Дарья Топильская.

Фото предоставлены пресс-службой Центра промышленного дизайна «Лаб 20-50»