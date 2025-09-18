В Москве показали отреставрированную «Городскую усадьбу в Орлово-Давыдовском»

Sminex ввёл в эксплуатацию четыре исторических особняка с частным парком площадью 2 гектара в 3 км от Кремля. Премьера эксклюзивного лота на рынке недвижимости прошла в традициях à la russe: с популярной среди аристократов игрой в крокет, живой музыкой и дискуссией о сохранении русских усадеб.

Девелопер начал работу над восстановлением архитектурного ансамбля в 2018 году — тогда это был один из первых проектов реставрации для компании. Сейчас Sminex возвращает в городские сценарии 15 тыс. кв. м недвижимости прошлых веков, больше всех среди столичных девелоперов. «Городская усадьба в Орлово-Давыдовском» стоимостью 110 млн долларов стала самым дорогим лотом в портфеле компании.

Ансамбль из четырёх зданий в стиле поздней эклектики построен в XIX веке по заказу графа Орлова-Давыдова, авторами архитектурной концепции выступили Константин Быковский и Василий Барков. В то же время фасады двух особняков украсили редчайшие иконы из мозаики с золотой смальтой, изображающие святых Ольгу и Пантелеимона. По просьбе графа их изготовили искусные венецианские мастера на острове Мурано. Спустя почти 140 лет Sminex сохранил 80% исторического кирпича и бережно отреставрировал ценные иконы. Идеальным обрамлением для архитектурной жемчужины стал цветущий парк площадью 2 гектара с вековыми дубами, стройными клёнами и живописной липовой аллеей. Sminex детально восстановил её по архивным чертежам: деревья-крупномеры доставлены из Германии и высажены рядом с 200-летними липами.

В день премьеры «Городской усадьбы в Орлово-Давыдовском» гости проходили на территорию через ажурные кованые ворота — парадный въезд для хозяев с местом под фамильный герб. Камерные экскурсии по усадьбе стартовали от элегантного фонтана на небольшой площади. Среди отмеченных гостями во время прогулки интересных деталей интерьера — старинные световые фонари в полу зала приёмов. В XIX веке сквозь их толстые линзы дневной свет проникал на подземный этаж, где сегодня разместился один из трёх бассейнов. Также здесь появились паркинг и связывающая все особняки галерея. Для того чтобы построить эти новые системы комфорта, девелопер заложил ещё один фундамент на глубине 16 метров. Внимание привлекла и лестница из натурального камня с историческими балясинами — она помнит ещё самого графа. После заката особняки, парк и даже фонтан предстали перед гостями в архитектурной подсветке, преобразившей всё пространство.

«Для нас „Городская усадьба в Орлово-Давыдовском“ — первый опыт крупной реставрации. На старте мы сталкивались с недоверием. Говорили, что архитектурный ансамбль не получит того облика, который задумывали для него изначально. Говорили, что мы слишком осовременим особняки. Но мы всегда строим то, что обещали. У Sminex есть фирменный подход к созданию совершенных домов — Fine Development. Мы доводим до совершенства детали: архитектуру, интерьеры, планировки, дворы-парки. Этот подход компания использовала и в реставрации. В сотрудничестве с Департаментом культурного наследия мы тщательно продумывали каждое проектное решение и восстановили роскошные особняки во всём их великолепии», — сказала вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

Одним из главных событий вечера стала дискуссия представителей мира усадеб: владельцев, инвесторов, руководителей профильных ассоциаций. В живой беседе они обсудили рост интереса к усадьбам в кругу меценатов, ценность возрождения архитектурного наследия Москвы, особенности реставрации. Участие в дискуссии приняли вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина, генеральный директор ассоциации «Русская усадьба» и владелица усадьбы «Федяшево» Тульской области Вера Стерлина, создатель инвестиционного фонда Skyfort Capital Илья Опренко и другие.

Фото © пресс-служба Sminex