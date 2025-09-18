В Санкт-Петербурге прошла конференция «Кинокластеры России: локации, студии, кинотуризм»

В Санкт-Петербурге, в рамках Международного контент-форума состоялась конференция региональных кинокомиссий и киностудий «Кинокластеры России: локации, студии, кинотуризм». Площадка собрала представителей киноиндустрии из более чем 20 регионов страны, продюсеров, дистрибьюторов и экспертов, чтобы поделиться практическим опытом и обсудить, как кинопроизводство влияет на экономику территорий и развитие внутреннего туризма.

Конференцию открыл Евгений Панкевич, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга: «Сегодня, когда мы развиваем туризм, мы считаем, что нишевые направления — киномаршруты, медицинский, литературный, музыкальный туризм и другие — собирают вокруг нашего города аудиторию. Поэтому мы за новые точки притяжения, за нестандартные подходы. И конечно же: снимайте кино, снимайте сериалы, приходите потом к нам — давайте вместе по этому смарт-продукту делать интересные маршруты и продвигать их».

Модератор конференции Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение», член экспертных советов Минкульта РФ и Фонда кино, подчеркнул, что «развитие регионального кинопроизводства — это не только культурный, но и экономический фактор». По его словам, налаживание съёмочного процесса в субъектах страны создаёт рабочие места, формирует инфраструктуру и напрямую влияет на туристическую привлекательность территорий: «Этот процесс будет давать ощутимый эффект для экономики регионов и всей страны».

Продюсер, главный редактор портала «Кино-театр.ру» Жан Просянов представил обновлённый проект «Кинокарта России 2.0», где уже отмечено свыше 3,5 тыс. мест съёмок отечественных фильмов:

«Мы в этом году решили расширить проект и добавить новый слой, который назвали «Карта локаций». Идея в том, что многие красивые места в нашей стране — водопады, горы, плато — находятся совсем недалеко, хотя многим так не кажется. Мы хотим на кинокарте агрегировать представительства всех кинокомиссий. Режиссёр садится, выбирает, где снимать: нужен водопад — мы показываем, что в России есть 25 таких, и сразу даём контакт кинокомиссии. Мы также самостоятельно сделали 15 маршрутов, по которым люди могут проехать, и готовы делиться ими с туристическими организациями, проводить совместные экскурсии».

Заместитель генерального директора Фонда «Кинопрайм» Вадим Потапов подчеркнул важность региональных рибейтов и поддержки режиссёров-дебютантов: «Когда получаем заявки от продюсеров, первым делом спрашиваем, планируете ли вы снимать в регионах. Для нас это один из приоритетов как представителей киноиндустрии. Молодой автор часто возвращается с проектом в родной регион, что помогает развитию местной экономики».

Генеральный директор Творческого объединения «Гамма» Антон Смирнов поделился опытом взаимодействия с регионам: «Мы всегда планируем проекты там, где есть кинокомиссии и система рибейтов. Отличный пример — Великий Новгород: с прошлого года мы почти не уезжаем, снимаем проект за проектом, а местные власти помогают со складами и инфраструктурой. В Краснодарском крае мы запустили длинный 50-сменный сезон «Дельфина» и постоянно чувствуем поддержку кинокомиссии».

Президент АНО «Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева» Эльбор Чернов сообщил, что до 2030 года в рамках федеральной программы «Киносферум» планируется открыть десять детских киностудий по всей стране.

Павел Перегудов, генеральный директор ООО «Студия Проспект» и инициатор проекта MyFilm48, рассказал о своем опыте использования нейросетей при создании роликов о регионах.

Святослав Жаданов, директор по коммуникациям «Триикс Медиа», добавил: «В прошлом году мы запустили и сняли 24 проекта. Сейчас работаем в Крыму, Пскове, Великом Новгороде. Все комиссии, узнав, что мы снимаем в их городах, приходят к нам на опережение. Чем привлекательнее условия будут для кинопроизводителя, тем больше мы будем снимать».

После дискуссии опытом работы поделились представители кинокомиссий и кинокластеров Москвы, Калининградской, Красноярской, Свердловской, Липецкой, Владимирской и Архангельской областей, Республик Карелии, Татарстана и Кабардино-Балкарии, рассказав о программах рибейтов, сервисе «единого окна», локальных киносервисах и новых инициативах для продюсеров.

Вторым мероприятием конференции стал Питчинг проектов региональных студий «в стадии завершения». В данную категорию принимались проекты, снятые не менее чем на 80% и имеющие рафкат (черновую монтажную сборку) или тизер из отснятых материалов. Участники шорт-листа представили свои проекты перед экспертами питчинга и участниками Санкт-Петербургского Международного контент-форума.

Победителями питчинга стали:

«Суворовец. День Победы» — автор сценария и режиссёр Денис Казанцев, продюсеры Денис Вязников и Владимир Терновский (игровое кино, Новосибирск).

«Хамелеоны» — режиссёр Иван Мартынов, продюсер Владислав Кафеев (игровое кино, Абакан).

«Нейроны» — авторы Анна Швец, Николай Иванов, Максим Лобов, Анастасия Левшина, Кристина Врулина (анимационный сериал, Ростов-на-Дону).

Также на питчинге были представлены проекты:

«Атайсал», автор идеи, режиссёр и продюсер Рустем Шайхутдинов (игровое кино, г. Уфа)

«Испытание аулом. Ход конем», автор сценария Вадим Сайтов, режиссёры Магомет-Али Найманов и Зураб Копсергенов, продюсер Магомет-Али Найманов (игровое кино, г. Черкесск)

«Надежды юношей питают», автор сценария и режиссёр Наталья Камышан (игровое кино, г. Иркутск)

«Отель мечты», автор сценария и режиссёр Иван Архипов, продюсеры Иван Архипов, Виктория Гудз, Иван Елесин, Елизавета Кийко (игровое кино, Ленинградская область)

«Симфония Донбасса 2025», автор сценария Константин Самсонов, режиссёр и продюсер Дмитрий Семибратов (документальное кино, г. Краснодар)

В экспертной комиссии питчинга присутствовали:

Александр Бабаян, ответственный секретарь Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, продюсер кинофестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге», продюсер, кинопрокатчик;

Роман Исаев, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, генеральный директор Comscore Россия/СНГ, основатель и руководитель кинопрокатных компаний АВК’PRO / RSP, продюсер, соучредитель Продюсерского центра «МиР»;

Инна Казакова, руководитель департамента репертуарного планирования компании «МТД Медиа»;

Вадим Потапов, заместитель генерального директора Фонда «Кинопрайм»;

Инна Слаповская, директор компании по развитию ДиСиПи24. Цифровая доставка и Киноплан;

Нина Ромодановская, доцент кафедры продюсерского мастерства ВГИК им. С.А. Герасимова, главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема»;

Игорь Шибанов, генеральный директор компании «Люкс синема» и телеканала «СуперГерои», продюсер кино и ТВ;

Михаил Щегорцов, советник генерального директора группы компаний «Красный квадрат».

Модератором питчинга выступил Дмитрий Якунин, креативный продюсер АНО «Центр развития креативных проектов».

По итогам пичинга эксперты поддержали и дали полезные советы кинематографистам:

Нина Ромодановская: «Проекты становятся всё более адекватными и с пониманием рынка. Для регионального кино это большой прогресс: уже есть фильмы, которые не стыдно выпускать на большом экране по всей стране».

«Проекты становятся всё более адекватными и с пониманием рынка. Для регионального кино это большой прогресс: уже есть фильмы, которые не стыдно выпускать на большом экране по всей стране». Игорь Шибанов: «Закладывайте маркетинговый бюджет — без этого сейчас ничего не работает. Все умеют считать деньги, и все хотят зарабатывать. Просите у региональных кинокомиссий и министерств культуры средства на продвижение».

«Закладывайте маркетинговый бюджет — без этого сейчас ничего не работает. Все умеют считать деньги, и все хотят зарабатывать. Просите у региональных кинокомиссий и министерств культуры средства на продвижение». Инна Казакова: «Большинство проектов амбициозны и имеют потенциал, несмотря на недочёты».

«Большинство проектов амбициозны и имеют потенциал, несмотря на недочёты». Михаил Щегорцов: «Очень достойные проекты заняли первые три места. Продолжайте развивать искусственный интеллект в анимации — это будущее».

«Очень достойные проекты заняли первые три места. Продолжайте развивать искусственный интеллект в анимации — это будущее». Роман Исаев: «Мы всё-таки про зрителя в кинотеатре и про то, чтобы перестали его терять. В оценках отражён именно потенциал проектов собрать аудиторию в кинопрокате».

Руководитель конференции Дмитрий Якунин подвёл итоги: «Подобные встречи между федеральными продюсерами и региональными киностудиями и кинокомиссиями очень полезны для отрасли. Они позволяют развить вертикальные и горизонтальные связи, способствуя расширению децентрализации кинопроизводства и выводя на новый уровень региональные киностудии».