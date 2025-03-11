62% пользователей хотели бы побывать во вселенной Гарри Поттера

Книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib выяснили, в каких литературных вселенных пользователи хотели бы побывать. Оказаться в вымышленном мире желали бы 93% респондентов, а большинство участников исследования (62%) мечтают соприкоснуться с магической реальностью, описанной в серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Литрес и LiveLib провели исследование об отношении пользователей к книжным мирам. В целом 97% респондентов нравится читать и слушать книги, в которых автор продумывает полноценную вселенную. 93% хотели бы однажды побывать в такой, а самыми популярными жанрами для необычного путешествия оказались фэнтези (84%), приключения (49%) и любовные романы (31%).

62% опрошенных хотели бы оказаться во вселенной Гарри Поттера, созданной британской писательницей Джоан Роулинг. Более 35% признались, что перенеслись бы в Средиземье из серии книг «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина, а ещё 29% – в Нарнию, вымышленную страну из романов Клайва С. Льюиса. Замыкают топ-5 фэнтезийный мир Стефани Майер из цикла «Сумерки» (23%) и королевство Ингария из произведения Дианы У. Джонс «Ходячий замок» (22%).

Среди персонажей пользователи больше всего хотели бы познакомиться с Гарри Поттером, Гермионой Грейнджер и Роном Уизли (58%). На втором месте оказались Фродо Бэггинс, Гэндальф и Арагорн (41%), а замыкают тройку лидеров герои литературной серии об Алисе в Стране чудес Льюиса Кэрролла – Алиса, Шляпник и Чеширский Кот, за них проголосовало 30% опрошенных. На четвёртом месте расположились Геральт из Ривии, Цири и Йеннифэр из цикла книг о Ведьмаке Анджея Сапковского (27%). В топ-5 также вошли Белла Свон, Эдвард Каллен и Джейкоб Блэк из «Сумерек» Стефани Майер (24%).

Глубокая история, особенности и уклад мира – самые важные элементы при создании вымышленных вселенных для 80% респондентов. 75% обращают внимание на харизматичных героев, а 67% на атмосферу и стиль автора.

77% пользователей интересны сериалы или фильмы, являющиеся дополнением книжных миров. 40% признались, что их привлекает мерч – такой как постеры, коллекционные фигурки и эксклюзивные издания. Для 37% важны аудиокниги с атмосферным озвучением.