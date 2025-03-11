РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RU62% пользователей хотели бы побывать во вселенной Гарри Поттера

62% пользователей хотели бы побывать во вселенной Гарри Поттера

editor
By editor
48
миры гарри поттера
Фантастический пейзаж по мотивам Вселенной книг Гарри Поттера

Книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib выяснили, в каких литературных вселенных пользователи хотели бы побывать. Оказаться в вымышленном мире желали бы 93% респондентов, а большинство участников исследования (62%) мечтают соприкоснуться с магической реальностью, описанной в серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Литрес и LiveLib провели исследование об отношении пользователей к книжным мирам. В целом 97% респондентов нравится читать и слушать книги, в которых автор продумывает полноценную вселенную. 93% хотели бы однажды побывать в такой, а самыми популярными жанрами для необычного путешествия оказались фэнтези (84%), приключения (49%) и любовные романы (31%).

62% опрошенных хотели бы оказаться во вселенной Гарри Поттера, созданной британской писательницей Джоан Роулинг. Более 35% признались, что перенеслись бы в Средиземье из серии книг «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина, а ещё 29% – в Нарнию, вымышленную страну из романов Клайва С. Льюиса. Замыкают топ-5 фэнтезийный мир Стефани Майер из цикла «Сумерки» (23%) и королевство Ингария из произведения Дианы У. Джонс «Ходячий замок» (22%).

Среди персонажей пользователи больше всего хотели бы познакомиться с Гарри Поттером, Гермионой Грейнджер и Роном Уизли (58%). На втором месте оказались Фродо Бэггинс, Гэндальф и Арагорн (41%), а замыкают тройку лидеров герои литературной серии об Алисе в Стране чудес Льюиса Кэрролла – Алиса, Шляпник и Чеширский Кот, за них проголосовало 30% опрошенных. На четвёртом месте расположились Геральт из Ривии, Цири и Йеннифэр из цикла книг о Ведьмаке Анджея Сапковского (27%). В топ-5 также вошли Белла Свон, Эдвард Каллен и Джейкоб Блэк из «Сумерек» Стефани Майер (24%). 

Глубокая история, особенности и уклад мира – самые важные элементы при создании вымышленных вселенных для 80% респондентов. 75% обращают внимание на харизматичных героев, а 67% на атмосферу и стиль автора.

77% пользователей интересны сериалы или фильмы, являющиеся дополнением книжных миров. 40% признались, что их привлекает мерч – такой как постеры, коллекционные фигурки и эксклюзивные издания. Для 37% важны аудиокниги с атмосферным озвучением. 

Предыдущая статья
Архив Главной выставки страны встретил свой профессиональный праздник
Следующая статья
Циолковский, Мичурин, Топуридзе: как прошёл День нестандартно мыслящих людей на ВДНХ

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru