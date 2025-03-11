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Домой366INFO.RUАрхив Главной выставки страны встретил свой профессиональный праздник

Архив Главной выставки страны встретил свой профессиональный праздник

editor
By editor
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архив вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

10 марта в России отмечается День архивов — профессиональный праздник сотрудников Архивно-библиотечного фонда ВДНХ. В этот день Выставка рассказывает об истории фонда и его современных задачах.

Архив ВДНХ был основан 29 июня 1938 года для хранения документов, связанных со строительством и работой Выставки. Библиотечный фонд появился еще раньше. При Выставочном комитете ВСХВ были собраны книги из закрытого издательства «Крестьянская газета» и частных коллекций. Эти издания помогали создавать экспозиции и обучать специалистов сельского хозяйства.

В 2019 году произошло слияние двух фондов — архивного и библиотечного, логичное и необходимое, облегчающее доступ и работу исследователям ко всем документам, имеющим большое историческое значение.

Сегодня в Архивно-библиотечном фонде ВДНХ хранится около 500 000 фотографий, в том числе около 40 000 фотографий выставочного фонда, более 150 000 исторических документов и примерно 30 000 книг. Здесь можно найти информацию о сотрудниках ВДНХ, чертежи павильонов, наградные постановления и другие важные документы. Гордостью фонда является около 5000 книг, документов и периодических изданий о выставочной деятельности. Среди них материалы по истории ВДНХ, выставочная периодика с 1937 по 1990 год, а также книги по организации выставок в России и за рубежом начиная с конца XIX века.

С 2020 года работает Портал наградных материалов — крупнейшая цифровая база документов о награжденных на ВДНХ. Сейчас на нем размещено 28 500 наградных постановлений, охватывающих период с 1939 по 2014 год. В документах упоминаются 112 000 организаций и более 2,2 миллиона человек. Пользователи могут находить данные о наградах, подтверждать стаж работы на ВДНХ и искать информацию о близких. С момента создания портала поступило 1550 запросов. Также недавно появилась новая функция — возможность добавлять сведения о наградах и загружать фотографии.

Архив востребован среди сотрудников ВДНХ, историков, реставраторов и других специалистов, а также журналистов, студентов и исследователей. Отдельное внимание уделяется работе с ветеранами ВДНХ, а также с родственниками работников Выставки, участвовавших в Великой Отечественной войне, и граждан СССР, награжденных медалями ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ. Благодаря им фонд пополняется ценными материалами и документами, связанными с историей Выставки.

В 2022 году ВДНХ запустила программу привилегий для награжденных медалями ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ. С 1939 по 2014 год такими наградами были отмечены более 1 миллиона человек.

Участники программы получают карту лауреата, которая дает право бесплатно посещать музеи и выставки ВДНХ, участвовать в мероприятиях и пользоваться различными сервисами Выставки. С момента запуска программы поступило более
1200 обращений, было выдано 410 карт, из них 26 — в электронном формате.

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