7 участников «Фабрики видеоигр» выпустили свои игры на российских и зарубежных платформах

Среди жанров разработанных видеоигр — RPG, хоррор, аркада, экшн, фэнтези, а также карточная онлайн-игра. На российских и зарубежных платформах игры установили почти 25 тыс. раз.

Лидером по популярности и продажам стала карточная игра с юмористическим сюжетом Union of Gnomes от студии разработки Hoolignomes. В ней игрокам предстоит поднять восстание угнетенных гномов: освободить товарищей, собрать отряд, управлять запасами, сразиться с работорговцами и свергнуть их жестокого лидера — Белоснежку.

Следующей по популярности стала приключенческая игра в сеттинге киберпанка Twilight Wars от студии Comrade Bear Games. Пользователи погрузятся в мир, где транснациональные корпорации получили статус независимых государств, отбросили законы и мораль и развязали войны за информацию, технологии и ресурсы. Игрокам предстоит возродить секретную организацию, завербовать первоклассных специалистов и восстановить баланс сил в мире.

Аналогичное количество купленных копий и сумму продаж показала пошаговая тактика по мотивам славянских сказок «Песнь Копья» от студии Divovision Games. Ее сюжет переносит пользователей в княжество, наводненное упырями, Змеем Горынычем и другой нечистью. Игрок возглавляет отряд былинных богатырей в эпических походах, используя тактику, магию и силу героев, чтобы очистить землю от тьмы.

Научно-фантастический хоррор «Никтофобия» от студии OldYacht. В этом проекте пользователям предстоит стать специалистом элитной команды по биологической и химической угрозе, которой нужно проникнуть на потерявшую связь космическую станцию после аварии реактора, чтобы найти и эвакуировать ценные биологические образцы до катастрофы.

Бесплатная браузерная стратегия для интеллектуальных поединков «НеШахматы» от студии dream craft studio. В ней предстоит управлять отрядами из 10 уникальных юнитов на шахматной доске, где каждый бой — сложная тактическая головоломка против живого соперника, сочетающая глубину шахмат и динамику фэнтезийной битвы.

Кооперативная аркада «Чур Меня!» от студии Lazy Duck. Сюжет игры строится вокруг героя произведения Н.В. Гоголя Хомы Брута. Испугавшись усопшей панночки, он начертил мелом защитный круг. Вот только этот мел был не простым: философ не спасся от нечисти и навлек на себя еще большую беду. Нарисованный Хомой круг оказался порталом в мир невиданных чудовищ. Чтобы выжить, ему придется отыскать иной способ защиты. Игрокам предстоит помочь Хоме победить чудовищ.

Последняя из опубликованных игр — Lost Heroes от студии Morboo Games. В ней игроки отправятся в эпическое путешествие по захватывающему фэнтезийному миру. По сюжету, группа героев оказывается в ловушке в таинственном царстве и пытается найти путь домой. Им предстоит исследовать опасный мир, наполненный чудовищами, участвовать в захватывающих битвах, собирать ресурсы, строить, а также улучшать свою базу.

Москва продолжает развивать индустрию видеоигр. Уже в этом году в столице откроется первый в России кластер видеоигр и анимации. Он станет уникальной площадкой полного цикла — от обучения до экспортной поддержки резидентов. Разработчики получат доступ к профессиональному оборудованию: студии захвата движения, студии звукозаписи, лекторию, киберспортивной и выставочной зоне и другое.