Аллочка снова в деле: начались съемки сериала «Универ. 15 лет спустя»

Телеканал ТНТ вместе с компанией NORM PRODUCTION объявляют о старте съёмок комедийного сериала «Универ. 15 лет спустя», который станет третьим по счету сезоном продолжения легендарного «Универа» – после сиквелов «10 лет спустя» и «13 лет спустя».

Продолжение популярного сериала вновь собирает на экране героев, полюбившихся зрителям ещё со времён оригинального «Универа». В новом сезоне, состоящем из 12 серий по 45 минут, персонажи сталкиваются с вызовами, личными и семейными кризисами, переосмыслением жизненных путей. Уже известно, что в съемках примет участие Мария Кожевникова, которая не снималась в сиквелах.

События третьего сезона разворачиваются спустя два года после финала предыдущего. Во втором сезоне каждый из героев прошел через серьезные перемены: Антон (Стас Ярушин) потерял Кристину, остался один и неожиданно столкнулся с появлением 15-летней дочери – ему пришлось отказаться от холостяцкой жизни ради отцовской ответственности. Майкл (Арарат Кещян) и Варя (Екатерина Молоховская) развелись, но Майкл не готов был отпустить прошлое и всеми силами пытался вернуть бывшую жену. Валя (Александр Мартынов) и Маша (Анна Хилькевич) оказались на грани из-за финансовых трудностей – научный проект Вали лишился финансирования, а карьерное предложение Маше грозило разрушить семью. Неожиданное возвращение Кузи (Виталий Гогунский), ставшего успешным бизнесменом, окончательно спутало карты – он надеялся вернуть Машу, но все же ушел из ее жизни насовсем.

Теперь, спустя два года, зрителей ждёт продолжение этих линий: герои взрослеют, учатся принимать решения и бороться за то, что действительно для них важно.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «Когда мы несколько лет назад перезапустили “Универ”, стало понятно — эти герои нужны зрителю не меньше, чем раньше. Теперь перед нами стоит более сложная задача: рассказывать взрослую, по-настоящему серьёзную историю о людях, которых полюбили миллионы. Для нас важно, чтобы в новом сезоне зритель увидел настоящую жизнь — с её испытаниями, выбором, взрослением. Мы даём героям шанс на новую главу, но с тем же юмором, искренностью и теплом, за которые “Универ” всегда любили».

Евгений Соболев, автор сценария и креативный продюсер: «Мне кажется, что герои «Универа» уже стали для зрителя ТНТ как родные. Раз в два года они приезжают к нему в гости, чтобы окунуть его в мир своих историй, событий, переживаний. Потом снова уезжают — ровно на столько, чтобы зритель успел по ним соскучиться. Возвращаются — и всё повторяется снова…»

Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер Norm Production: «Универ» — это не просто сериал, это часть истории ТНТ. Один из проектов, на которых строился канал, формировался его стиль и язык. Он задал отношение к юмору, к герою, к зрителю — и в этом смысле стал частью его ДНК. Мы не делаем “ещё один сезон”. Мы продолжаем идею, которая стала ориентиром — и для зрителя, и для индустрии в целом».