По данным опроса Getblogger (входит в МТС AdTech) 72% инфлюенсеров считают блогинг полноценной профессией, несмотря на то, что многие считают блогинг ненастоящей работой. Для 34% инфлюенсеров блог — основной источник дохода, 35% совмещают его с работой, а 32% — с учебой или другими проектами.

Определение «блогер», по-прежнему остается размытым: 71% считают блогером автора, который регулярно создает уникальный контент, 53% — любого пользователя с активной аудиторией, даже небольшой, а 45% связывают это понятие с монетизацией. В том, что блогер — это эксперт, который делится профессиональными знаниями уверены 28% опрошенных. Несмотря на разницу в определениях, рынок растет и становится привлекательным для заработка: 89% инфлюенсеров считают блогинг финансово выгодной сферой.

Исследование также показало, что тема образования в блогинге перестает быть второстепенной. На фоне распространенного скепсиса относительно компетентности инфлюенсеров данные демонстрируют обратное: у большинства авторов есть базовая академическая подготовка. Так, 65% имеют высшее образование, 22% — среднее профессиональное, а 2% обладают ученой степенью. Это особенно значимо для сфер, где требуется системное профильное знание — медицины, финансов, юриспруденции и других чувствительных тем.

При этом отношение самих блогеров к профессиональному уровню внутри индустрии тоже меняется: более половины — 56% — поддерживают идею обязательного профильного образования для авторов, которые создают контент в сферах медицины, юриспруденции, финансов и других чувствительных тем. Большинство инфлюенсеров поделились, что узнают о законодательных изменениях из телеграм-каналов и социальных сетей (56%), из блогерских чатов (25%) и официальных источников (26%). При этом 14% предпочтение отдают профессиональным медиа.

«По нашим данным, каждый второй бренд уже работает с блогерами, и это напрямую отражается на самовосприятии авторов и их доходах: рынок растет и становится более управляемым, а контент и подход к нему — профессиональным. То, что большинство инфлюенсеров называют блогинг финансово выгодной деятельностью — подтверждение устойчивого спроса на этот канал и уверенности самих авторов в профессии», — отмечает генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.