Выставку «Гранатовый сад» Александра Дильбази открыли в РГБ

В Российской государственной библиотеке состоялось открытие выставки Александра Дильбази «Гранатовый сад» при поддержке АНО «Ленинка Арт» и ФГБУ «Российская государственная библиотека». Экспозиция работает до 19 декабря в Розовом зале РГБ. На выставке представлено 39 картин из трёх коллекций художника: «Взгляд», «Игра», «Когда цветёт гранат». Торжественное открытие прошло в историческом зале Ротонда, который на один вечер превратился в импровизированный гранатовый сад — пространство искусства, созданное специально для этого проекта.

Автор идеи и художник — Александр Дильбази. Куратор — Екатерина Дильбази. Исполнительный директор — Глеб Серебрянников.

Особое место в истории выставки занимает дата, к которой она приурочена: в 1945 году — ровно 80 лет назад — в Библиотеке им. Ленина появилась первая книга стихов Мирвари Дильбази, азербайджанской поэтессы, Народного поэта Азербайджана и тёти художника. Эта духовная связь поколений стала важной частью концепции выставки.

Смысловое пространство выставки

«Гранатовый сад» — это фантазия художника, мир, где встречаются и переплетаются судьбы людей, связанных с автором, и тех, кто живёт лишь в его воображении. Филарт — направление, созданное Александром Дильбази, — объединяет живопись и философию, поэтому экспозиция в РГБ становится данью уважения мыслителям, поэтам, историкам, чьи труды хранятся в этих стенах.

Зритель словно приглашён увидеть не только картины, но и понять фундамент, из которого рождается искусство — книги, мысли, память, любовь. Картина «Есть любовь — люби» созвучна тысячам книг вокруг и напоминает о главном человеческом чувстве.

«Гранатовый сад» отсылает к образу райского сада, первоисточнику, из которого начинается история человечества. А «игроки» в этом саду — символ пути человека: жизнь как игра, которая начинается в песочнице и продолжается на всех этапах взросления. И каждый раз, представляя новые работы, художник словно говорит нам: — Игра продолжается!

Открытие и программа вечера

Вернисаж сопровождался специальной музыкально-поэтической программой. Под мелодию флейты Чайковского в исполнении лауреата международных конкурсов Дарьи Быковской прозвучало стихотворение Мирвари Дильбази «Москва», которое исполнила Виктория Лазарева (сопрано), лауреат международных вокальных и театральных конкурсов, отмеченная дипломом Правительства Москвы в номинации «Культура и искусство».

На открытии присутствовали более 100 гостей: Депутат Государственной Думы Александр Скачков, Советник Губернатора СПБ Член президиума ВООП Президент мото ассоциации Григорий Путинцев, Председатель Фонда содействия евразийской интеграции Вячеслав Бельдей, художник Алекс Че, продюсер аудио-визуальных жанров Марта Могилевская, Исполнительный продюсер телеканала «Россия 24», основатель книжного клуба «Искусство диалога» Екатерина Шевченко, Двукратная чемпионка мира по эстетической гимнастике Айна Фаракшина, Музыкант Регина Штейнман (альт), Предприниматели Ташенов, Ладжи Идыров, Кирилл Сенченко (АТОН) с супругой Полиной Звоновой, а также многие другие друзья, коллеги и ценители искусства. После открытия гостям была проведена ночная экскурсия по залам РГБ.

В течение выставки художник проводил авторские показы посетителям, среди которых были также организованные группы студентов МГУ им.Ломоносова факультетов искусств и журналистики.

В публикации представленны фотографии работ художника Александра Дильбази. Фото с открытия выставки предоставлены пресс-службой РГБ