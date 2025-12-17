Пятый канал создал вселенную хитов и укрепил позиции в 2025 году

Основным достижением Пятого канала к 2025 году стала полная контентная независимость. Это главный итог стратегического курса, который был ориентирован на максимальное наполнение эфирной сетки сериалами и программами собственного производства. На сегодняшний день канал практически отказался от покупного контента и создал свой уникальный медийный стиль и вселенную киногероев.

В эфире вышло более 6,5 тысяч часов сериального и более тысячи часов программного контента собственного производства, а это почти 8 тысяч часов детективных, социально значимых, информационных и развлекательных историй.

По предварительным данным, в 2025 году Пятый сохранил свои позиции в ТОП-4 федеральных каналов в ключевой аудитории «Все 25-59» с долей 6,6%. В базовых аудиториях «Все 4+» и «Все 18+» доли составили 7,0% и 7,2% соответственно. По-прежнему Пятый занимает второе место в женской аудитории «25-59» с долей 7,4% за сутки в целом.

Сериалы собственного производства в рабочие дни с понедельника по четверг в тайм-слоте 22:20-00:00 – абсолютные лидеры в женской аудитории «18-45» (доля 8,3%). Эта же линейка принесла второе место в аудитории «Женщины 25-59» (доля 10,6%) и третье в ключевой аудитории «Все 25-59» (доля 8,1%).

В тайм-слоте 19:00-00:00 в рабочие дни фильмы и программы Пятого – первые по популярности у женщин «18-45» (доля 7,9%), вторые среди зрительниц «25-59» (доля 9,6%) и третьи в ключевой аудитории «Все 25-59» (доля 7,9%).

Сразу в двух женских аудиториях – «25-54» и «35-45» – Пятый занимает первую ступеньку пьедестала федерального эфира по просмотрам за сутки в целом в рабочие дни. Средние доли составили 7,7% и 7,4% соответственно.

Одним из значимых итогов года стало омоложение аудитории канала. Пятый занимает третье место федерального эфира в аудитории «Женщины 18-29». Кроме того, канал вошел в пятерку сильнейших игроков в сегменте «Все 18-29» и женских аудиториях «18-45» и «14-44» и доказал свою уникальную способность говорить на одном языке с самым активным поколением зрителей.

Сериалы из собственной линейки – «Великолепная Пятёрка», «Свои», «Наш спецназ», «Наш спецназ. Ингушетия-2», «Контуженный», «Настоящий», «Дуплет», «Опасный», «Пилигрим», «Следопыт», «Эльбрус», «Условный мент», «Изгой. Отцы» – в течение года занимали лидирующие позиции и входили в тройку лучших проектов в своих тайм-слотах в базовых для канала аудиториях.

Качество контента подтверждают и профессиональные награды: сериал «Изгой. Нечисть» стал победителем Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии), а «Дуплет» вошел в ТОП-3 проектов премии «Медиабренд» в номинации «Лучшая заставка (титры) фильма\сериала». Сериал «Витязи» получил диплом победителя Забайкальского международного кинофестиваля в номинации «За тонкое сплетение исторических фактов и драматургии».

Сейчас в производстве и разработке Пятого находится еще более 700 новых серий, а это 26 франшиз, съемки которых проходят в разных точках страны и за рубежом: Черноморское побережье, Самара, Ингушетия, Калининград, Нижний Новгород, Карачаево-Черкесия, Тверь, Минск, Москва, Петербург. В 2026 году зрителей ждут премьерные эпизоды детективов «След», «Закон тайги», «Условный мент», «Великолепная Пятёрка», «Свои», «Витязи», «Лицемеры», «Наш спецназ», «Настоящий», «Дом с ментами», «Изгой», «Пилигрим», «Стражи Отчизны», «Дуплет», «Следопыт», «Шальной отдел», «Опасный» и несколько оригинальных новинок с популярными российскими актерами Максимом Дроздом, Яковом Шамшиным, Анной Якуниной, Игорем Лифановым, Георгием Дроновым, Ингой Оболдиной, Дмитрием Ермаком, Дмитрием Лавровым и другими.

Оперативное и объективное освещение событий в стране и мире остается ключевым приоритетом канала. Об этом говорят высокие рейтинги информационных программ «Известия». Выпуск в полночь по будням сохранил третье место в рейтинге федеральных каналов с долей 9,8% в базовой аудитории «Все 18+». «Известия. Главное» с обзором главных новостей в России и мире собирают у экранов телевизоров по субботам в полночь 7,9% телезрителей страны старше 18 лет. Это также третье место национального вещания.

Информационно-развлекательная программа «Светская хроника» о жизни звезд шоу-бизнеса занимает второе место в вечернем прайме пятницы с долей 8,6% в женской аудитории возрастного сегмента «25-59». Третье место у документального проекта «Они потрясли мир». Ему отдают предпочтение 8,9% телезрительниц страны от 25 до 59 лет.

В декабре в программной линейке Пятого появился еще один проект. Телевизионный гид по строительству и ремонту жилья «Стройнадзор» взял на себя решение самых острых проблем.

В 2025 году охват программ собственного производства – «Страна советов», «Знание-сила», «Светская хроника», «Они потрясли мир», «Фирменный рецепт», «Ваше здоровье!», «НоваЯ» – составил более 61 миллиона зрителей.

В июне кулинарный проект «Фирменный рецепт» стал победителем в номинации «Программа «Образ жизни» престижной Премии ТЭФИ.

Еще одна статуэтка от академиков – у благотворительной акции «День добрых дел». В феврале этого года проект отметил десятилетний юбилей. В каждом выпуске по четвергам ведущие и корреспонденты рассказывают историю ребенка, которому требуется срочная медицинская помощь. В акции также участвуют известные люди: певцы, актеры, спортсмены. Они стремятся донести важное сообщение: «Помогите сейчас. Завтра может быть поздно». Для того, чтобы сделать пожертвование, достаточно отсканировать QR-код или отправить короткое СМС на указанный в сюжете номер. За это время в фонды-партнеры поступило более пяти миллиардов рублей (5 317 889 909 рублей – на 03 декабря), на собранные деньги спасены жизни героев акции и других подопечных благотворительных фондов.

Тринадцатый год на канале выходит социальный проект «День ангела». Его герои – дети, которые остались без попечения родителей. Их главное желание – иметь дом, родных и близких. Взамен они готовы дарить любовь и тепло. «День ангела» – это не просто истории их жизни. Пятый канал устраивает для «ангелов» праздник и исполняет самые заветные мечты: встречи с любимыми актерами и исполнителями, путешествия, увлекательные мастер-классы. Но самое главное – помогает обрести родителей. За время существования проекта 467 детей нашли любящую семью. В этом году проект расширил свою географию: помимо Санкт-Петербурга и Ленобласти съемки проходили в Пскове, Нижнем Новгороде, Карелии, Калининграде, Казани, Мурманске, в планах – Хакасия, Ивановская область, Приморский край и даже Арктика.

Много лет Пятый канал является организатором водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» и с 2005 года ведет прямую трансляцию праздника выпускников в эфире, на сайте Пятого и в своих официальных аккаунтах в социальных сетях. «Алые паруса-2025» были посвящены юбилею Великой Победы. Легендарный выпускной посмотрели рекордные 45,7 миллионов человек по всему миру. Это на 8,7 миллиона больше, чем в прошлом году. Телевизионная аудитория фантастического водно-пиротехнического шоу в акватории Невы и концерта самых популярных звезд российской эстрады на Дворцовой площади составила около 31,7 миллиона человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в Сети интернет – 13,7 миллиона. Еще 300 тысяч человек смотрели праздник в прямом эфире на больших уличных экранах в крупных городах.

Прямая трансляция всего праздника в эфире Пятого установила сразу четыре рекорда. Доли в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» и базовых «Все 18+» и «Все 4+» достигли максимальных за последние годы значений – 8,6%, 8,3% и 8,3% соответственно и обеспечили каналу 3 место. Первое место и доля 10,1% в аудитории «Женщины 25-59». Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла 1 место национального эфира в аудиториях «Все 25-59» (доля 13,2%), «Все 18+» (доля 12,9%), «Все 4+» (доля 13,0%) и «Женщины 25-59» (доля 15,3%). Совокупная доля феерии «Алые паруса» в эфире четырех федеральных каналов составила 31,8% в аудитории «Все 18+».

Концертная часть праздника легендарного выпускного получила в этом году сразу две престижные награды. «Алые паруса-2024» стали абсолютным победителем ежегодной национальной премии «Событие года» за «Лучшую режиссуру и постановку мероприятия». Серебро в номинации «Лучшее массовое мероприятие» присудило жюри одной из главных креативных премий России «Серебряный Меркурий».

Сайт Пятого канала посетили 253,16 млн уникальных пользователей. Это на 8% больше, чем годом ранее. Просмотры контента приблизились к отметке 605 миллионов, что выше предыдущих показателей на 22%.

Официальный аккаунт сайта на платформе «Дзен» – «Пятый канал. Новости и видео» – привлек свыше 250 000 новых подписчиков. Общая численность фолловеров составила почти миллион человек. Количество просмотров контента увеличилось на 46% до 408,5 миллионов.

В социальных сетях на официальные аккаунты «Пятый канал. Телеканал» сейчас подписано 527 тысяч человек, что на 14,57% больше показателей прошлого года.

На видеохостингах число пользователей достигло 5 миллионов, а просмотры контента превысили 400 миллионов. Среди лидеров по просмотрам – хиты «Наш спецназ», «Наш спецназ. Ингушетия», «Опасный» и «Великолепная Пятёрка». В ТОП программ с большим отрывом лидирует «Светская хроника». Программа собрала аудиторию в 3 миллиона человек.

Канал расширил свое присутствие на ведущих онлайн-платформах страны. Контент Пятого представлен в кинотеатрах Иви, Wink, Кинопоиск, Okkо, KION, Premier. В течение года вышло почти 600 часов сериального контента. Среди лидеров по просмотрам – премьерные эпизоды сериалов «Опасный», «Изгой. Кархуу», «Дуплет», «Эльбрус», «Пилигрим» и «След».

Проекты Пятого канала были представлены на ведущих международных рынках, среди которых MIPCOM (Канны, Франция), DICM (Дубай, ОАЭ), ARF (Сингапур), MIP Africa (Кейптаун, Южная Африка) и другие. Особый интерес у байеров стран Ближнего Востока и Африки, Ирана, Монголии, Казахстана и Грузии вызвали «Пилигрим», «Филин», «Следопыт», «Контуженный», «Изгой», «Дуплет». Ведутся переговоры о продаже сериалов с ведущими игроками VOD рынка на Ближнем Востоке, Samsung TV +, TCL и другими.

Уже 31 декабря, в новогоднюю ночь, Пятый канал открывает новую главу рекордов и достижений. И первый шаг – единственное в стране музыкально-кулинарное шоу «Поём и готовим» уникального формата, которое соберет за одним столом популярных актеров сериалов и звезд российской эстрады. Это праздник для зрителей и символичный старт новых интересных и успешных историй.