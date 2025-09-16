АртМосковия: регламент публикаций, оплата

75 тысяч человек ознакомились с реликвиями летчика Кожедуба в Музее Победы

75 тысяч человек ознакомились с реликвиями летчика Кожедуба в Музее Победы

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Порядка 75 тысяч человек посетили выставку «Семейные реликвии», посвященную советскому военному лётчику и военачальнику, маршалу авиации Ивану Никитовичу Кожедубу, в Музее Победы. Временная экспозиция открылась 12 августа, ко Дню военно-воздушных сил России, и работала до 15 сентября.

«Гости музея на Поклонной горе могли увидеть реликвии Ивана Кожедуба — самого результативного советского летчика-истребителя во Второй мировой войне. Он совершил 330 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев, сбил 62 самолёта противника, включая 17 Ju-87, 21 Fw-190 и даже реактивный Me-262. При этом сам летчик-ас ни разу не был сбит. За мастерство и отвагу он трижды удостоен звания Героя Советского Союза, став одним из лучших асов антигитлеровской коалиции», — рассказали в Музее Победы.

На выставке были представлены награды, документы и фотографии Ивана Никитовича, а также его портрет, сделанный в 1944 году. Впервые гостям Музея Победы показали предметы из новых поступлений в фонды, переданные участником клуба реконструкторов Сергеем Борисовичем Еремеевым, который выкупил эти материалы на аукционе в Канаде. Среди них, например, программа празднования XXV годовщины Ленинградских авиационно-технических курсов усовершенствования 1944 года, фотография летчика и другие материалы. Кроме того, на мультимедийном экране можно было познакомиться с биографией Кожедуба и увидеть десятки оцифрованных фотографий и документов военного и послевоенного времени, которые были переданы в дар музею на Поклонной горе Сергеем Еремеевым.

