В музее-усадьбе Люблино открыта выставка «Любование пластикой. Балет и фарфор»

Балет – всегда изящество, грация, красота, конечно, история и традиции. С предметами из коллекции Аллы Демидовой о «младшей музе» как раз можно и познакомиться на выставке.

Фарфоровые статуэтки – царство мастеров не только отечественных заводов (от Ломоносовского до Вербилок), но и зарубежных (Мейсен). Тамара Карсавина и «Дягилевские сезоны», Анна Павлова и Галина Уланова, Александра Данилова и Марго Фонтейн, Ульяна Лопаткина, Екатерина Максимова и Владимир Васильев. Каждая фигурка – хороша и прекрасна, свежа и талантлива в любых смыслах. Нельзя пройти и мимо афиш, программ, книг о балете, костюмов.

Отдельный подарок – фотографии из проекта «Русский балет. Приношение Эдгару Дега» художника-фотографа Государственного Эрмитажа Юрия Молодковца. Мгновения застывшего танца.

Выставка будет интересна всем: и тем, кто знает великие имена русского советского и нынешнего балета, и тем, кто с ними не знаком. Ещё одна Возможность прикоснуться к прекрасному.

