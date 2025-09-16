Бэлла представила песню «Мужчина счастья»

Жаркий восточный бит способен не только продлить лето, но даже растопить лёд. Именно такую композицию – пленительную, пульсирующую, страстную, – создали поэт Михаил Гуцериев и композитор Андрей Мисин.

Тема Востока занимает прочную позицию в мировых музыкальных трендах. Поэтому год назад авторы выпустили трек в колоритном стиле с группой «Фабрика» – «Любовь-сирота». Этим летом вышла ещё одна песня на стихи Михаила Гуцериева «Подмосковная рыжая львица» в исполнении Султана Лагучева (муз. С. Ревтов). Новый сингл «Мужчина счастья» представляет актриса, певица, теле- и радиоведущая – Бэлла.

Выпускница ГИТИСа живёт и работает в Ингушетии, сейчас активно развивает сольную карьеру. Слушатель наверняка обратит внимание на нежный тембр вокалистки и драматическую точность в подаче песни.

«Это песня о женщине, которая прошла много испытаний и теперь хочет просто быть любимой, – говорит Бэлла. – Тема Востока мне очень близка, в моём репертуаре есть песни в таком стиле. Тем более, аранжировка современная, запись проходила в нескольких студиях. Было выбрано именно то звучание, которое мы искали».

Содружество Михаила Гуцериева и Андрея Мисина каждый раз преподносит феноменальный результат. Самобытность авторов ставит их песни за рамки трендовых музыкальных форматов. Это композиции «вне времени». Песня «Мужчина счастья» могла бы прозвучать в спектакле, мюзикле, фильме, полнометражной анимации. Стихи и мелодика словно навеяны легендами «Тысячи и одной ночи».

«Горизонты песни были расширены по сравнению с оригиналом, – отметил Андрей Мисин. – С Бэллой мы много работали в студии. Тембр, вокальная подача артистки мне очень нравятся. Бэлла хорошо реагирует, быстро учится».

В основу песни легло стихотворение Михаила Гуцериева «В припадке истины – единство». Материал был полностью переработан и трансформировался в монолог-обращение влюблённой женщины к своему избраннику со сказочным именем Аль-Хамза. Умеренность повествования в куплете сменяет эмоциональный припев, где автор отходит от традиционной рифмы и размера – звучит белый стих.

Сбивает вечер наши чувства в стаю,

Боюсь, опять я полюбила…

Внимательный слушатель оценит и ёмкие афоризмы, свойственные восточной поэзии: «В глазах любви таится счастье», «Я жить хочу, а не казаться», «Любовь столетий не считает».

К выходу композиции было подготовлено красочное лирик-видео.