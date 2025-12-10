80% пользователей испытывают симпатию к антигероям из книг

Дейтинг-сервис VK Знакомства и сервис цифровых книг Литрес провели исследование, каких антигероев классической русской и зарубежной литературы пользователи считают наиболее привлекательными, мечтают ли они вступить с персонажами в отношения, и что именно респондентам нравится в них. Большинство респондентов (80%) признались, что они симпатизируют книжным антигероям. Среди персонажей русской классики занял лидерскую позицию Воланд из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, а в рейтинге иностранных пальма первенства отошла графу Дракуле.

По результатам опроса, большинство пользователей (80%) испытывают симпатию к отрицательным героям из книг. Чаще всего респондентам импонируют типажи «гений-манипулятор», «трагический антигерой» и «харизматичный лидер». Вступить в отношения с антигероями мечтают 56%, причём аудитория опрошенных от 18 до 24 лет больше других возрастных групп заинтересована в формировании такой связи (65%).

Наиболее привлекательными чертами антигероев были названы харизма и обаяние (11%), свободомыслие, способность идти против правил (9%) и умение добиваться своих целей (7%). При этом такие неоднозначные качества, как прямолинейность (14%), страстность натуры (13%) и самоуверенность (10%) не отталкивают пользователей от персонажа, а делают его в их глазах сложной и многогранной личностью.

В рейтинге отрицательных героев, описанных в русской классической литературе, занял лидерскую позицию Воланд (19%) — таинственный иностранец и профессор, чей визит в Москву запускает сюжетную линию романа «Мастер и Маргарита». Серебро — у мошенника и авантюриста Остапа Бендера (12%) из «Двенадцати стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. На третьем месте — Григорий Печорин (8%), протагонист произведения «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Следом расположился Родион Раскольников (7%) из «Преступления и наказания» Фёдора Достоевского. Пятая строчка отошла демону Азазелло (6%), которого создал Михаил Булгаков.

Среди персонажей иностранной классики самым притягательным злодеем стал граф Дракула из эпистолярного романа «Дракула» (14%) Брэма Стокера. Вторую позицию занял профессор Мориарти (11%) — персонаж цикла произведений Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе. Бронза — у Дориана Грея (10%). Четвёртое место между собой разделили сразу три героя, набрав по 6% голосов: Мефистофель («Фауст»), кардинал Ришелье («Три мушкетёра») и Эдмон Дантес («Граф Монте-Кристо»). Топ-5 замыкает Виктор Франкенштейн (5%), главное действующее лицо романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей».

30% опрошенных считают, что отрицательный герой в финале истории обязательно должен искупить свою вину и получить шанс на исправление. В противном случае они испытают разочарование от книги.