Выставку Веры Мыльниковой «Пробуждение Сакрального» представили в МВК РАХ

Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника РФ и академика РАХ Веры Андреевны Мыльниковой «Пробуждение Сакрального». Проект, приуроченный к юбилею мастера и презентации альбома, продемонстрирует несколько десятков живописных полотен, объединенных темой духовного поиска.

Интерес к искусству пробудился у будущего живописца еще в самом раннем детстве, когда отец, великий русский художник Андрей Мыльников, приучал её рисовать на большом формате, натягивал холсты, давал краски и вдохновлял полной свободой самовыражения. Её мама, солистка балета Мариинского театра Ария Пестова, которую она, как и отца, горячо любила, навсегда привила ей любовь к театру и музыке, что позже проявится не только в выборе тем и сюжетов её картин, но окажет глубокое всестороннее влияние на живопись автора. В их доме всегда царила прекрасная дружеская атмосфера и собирались яркие творческие личности той эпохи: композитор Георгий Свиридов и балетмейстер Юрий Григорович, актер Кирилл Лавров и поэт Михаил Дудин, поэтесса Белла Ахмадулина и писатель Юрий Нагибин, писатель Федор Абрамов и бард Булат Окуджава. Очень многим из них нравились работы Верочки, у кого-то они даже висели дома.

Годы тяжелой и методической учебы, начиная со средней художественной школы, дадутся ей непросто и будут резко контрастировать со временем беззаботного творчества в детстве. В 1975 году Вера Андреевна с отличием окончила мастерскую монументальной живописи Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Затем несколько лет стажировалась в Творческой мастерской монументальной живописи Академии художеств СССР – также под руководством, своего отца профессора А.А. Мыльникова. Интересно, что уже первая значимая работа Веры Мыльниковой — диплом «Пробуждение к жизни» — имела особый духовный подтекст и по сути иносказательно изображала совершенно чуждый для того времени религиозный сюжет воскрешения из мертвых. Работа была задумана как витраж, позже любовь к форме витража, своеобразная «витражность», проявлялась и во многих её станковых произведениях. Однако начинала она именно как художник-монументалист. С 1976 по 1984 годы она выполнила множество монументальных работ, среди которых можно выделить работы в Новосибирске и Чебоксарах, роспись в Доме Советов РСФСР в Москве, которая чудом уцелела во время трагических событий в октябре 1993 года. В 1978 году Мыльникова поступила в Союз художников, а еще раньше, в 1974, она начала участвовать во всевозможных выставках.

Уже первые работы автора, такие как «Автопортрет с Дашей» (1977) или «Зимние сумерки» (1982), были тепло встречены публикой и имели широкий резонанс в обществе. Особым успехом пользовались ее ранние натюрморты: «Натюрморт с зеркалом» (1981), «Натюрморт с красными стульями» (1984), «Цветы в красном кувшине» (1985). В них была яркость, энергия, оптимизм, и уже тогда вырисовывался неповторимый стиль художника, который во главу угла поставил эмоции и цвет. Кроме того, натюрморты позволяли гармонично сочетать классику с авангардом, реальность и абстракцию, что также явилось одним из ключевых проявлений неповторимого авторского стиля. Одновременно художник активно работает над пейзажами, вдохновляясь путешествиями по Италии и Франции. В её работах город предстает не столько, как вещь в себе, сколько как декорация для будущей пьесы. В разное время она пишет такие работы, как: «Венеция. Ponto Spolo» (1983), «Венеция. Гондолы» (1998), «Крыши Парижа» (1995), «Сена» (2000) и «Петербургский пейзаж» (1999). Живописец смотрит на город не отстраненно, он пропускает его через себя, видит себя в этом городе, изображает в нем себя.

Художник не стесняется сакральных тем и раскрывает их в своих полотнах, давая ответы на волнующие его вечные вопросы. Тема своеобразной мистической одержимости звучит в работе «Фантазии Пьеро» (1994). Главная героиня, Пьеро в женском воплощении, будто находясь в летаргическом бреду, уносится ввысь на причудливом воздушном корабле в окружении загадочных фигур в масках. Картина выполнена в нетипичных для живописца серых тонах, возможно, для того, чтобы еще больше обозначить всю иллюзорность происходящего. Нагота героини, контрастирующая с вычурным одеянием второстепенных героев, в данном случае говорит не только об уязвимости, но даже о чувстве опасности, о страхе перед таинственным демоническим миром, законы которого ты не можешь понять. Подобное настроение звучит в работах «Ночные фантазии» (1994), «Женщины и птицы» (1998) и достигает своего апогея в более поздней работе «Мистерии» (2016).

Религиозная тема занимает очень значимое место в творчестве Веры Андреевны Мыльниковой, и в этом она тоже продолжает традицию своего отца. Вместе с тем все её картины являются плодом ее личных размышлений, плодом ее духовного опыта, в них это переживание экстаза приобретает свое бескрайнее духовное измерение, и в то же время сохраняется ее авторский стиль с сочетанием реальной натуры и лучистого загадочного витража как фона и окружения. Первая работа на эту тему — «Распятие» (2016): Христос на кресте изображен как бы посреди яркого сияющего огня, в котором сжигаются грехи человечества и благодаря которому в конце времен материя окончательно трансформируется в дух. Картина «Осмеяние Христа» (2018), во многом вдохновленная известной фреской Фра Анжелико, напротив, изображает Спасителя в некоем условном мире, на ярко желтом, плакатном фоне, окруженного, словно стаей птиц, головами издевающихся над ним служителей Синедриона. Христос показан на картине целиком, в отличие от своих гонителей, которые даны лишь фрагментами их тел. Реальность подлинного духа и фрагментарность, неполноценность, которая ему противостоит. Эта же тема иллюзорности зла показана в картине «Искушение святого Антония» (2021), где соблазняющие его демоны гротескны и фантасмагоричны. Для того чтобы попытаться сбить с дороги, испугать или искусить святого, зло готово принять воистину любой облик. Если в этой работе мы видим борьбу со злом, то в работе «Святой Себастьян» (2015), выполненной в темных зеленых тонах, мы видим горькое отчаяние и физическое страдание. И вместе с тем в его глазах читается надежда на вечную жизнь, которая отчетливо пробивается сквозь пелену душевного мрака. Впрочем, другие картины автора на религиозные и библейские темы не столь драматичны, а скорее лиричны. К ним относятся многочисленные вариации на тему Мадонны (2015–2016 гг.), где ощущается тепло человеческой материнской любви, при этом проникнутой особой одухотворенностью, загадочностью и внутренним светом. Мадонна как будто погружена в духовное молчание, вместе с тем она может быть несказанно счастлива, как в легкой, утренней и воздушной работе «Благовещение» (2022).

Вера Мыльникова продолжает дело отца не только как художник, но и как преподаватель. С 2000 по 2012 год она руководит Творческой мастерской станковой живописи РАХ, а с 2012 года берет на себя руководство Творческой мастерской монументальной живописи Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, которой раньше руководил её отец. За это время она смогла подготовить целую плеяду ярких и самобытных состоявшихся художников, многие из которых представляют целое поколение молодых преподавателей Академии. Мыльникова всегда давала своим студентам свободу, поощряла развитие их собственного творческого поиска.

Текст подготовлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи искусствоведа, члена-корреспондента РАХ Андрея Всеволодовича Акцынова