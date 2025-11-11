Оплата публикаций

Актеры театра грабят Николая Фоменко в комедии «Дыра»

Фото предоставлено пресс-службой PREMIER

Киностудия “Общественное Мнение” в сотрудничестве с онлайн-кинотеатром PREMIER приступила к созданию авантюрной комедии под названием «Дыра». В центре сюжета – дерзкое ограбление подпольного ночного клуба, функционирующего в стенах провинциального театра города Уморска. Поддержку проекту оказывает Министерство культуры РФ. Режиссерское кресло заняла Ирина Бас, известная по работам «Циники» и «Детка». Продюсеры фильма – Ольга Данова и Давид Кочаров.

В центре сюжета «Дыры» – режиссер и три актера труппы из Уморска. Герои, вступившие в пору зрелости, сталкиваются с вопросами самореализации и поиска перспектив. Решение приходит неожиданно, когда директор театра открывает в малом зале ночной клуб, именуемый «театр-кабаре». Герои, подглядывая за жизнью клуба через отверстие в стене гримерки, разрабатывают план ограбления сейфа с выручкой. Они надеются изменить свою жизнь к лучшему. Однако, после успешного на первый взгляд предприятия, им предстоит столкнуться с непредвиденными трудностями.

В картине задействован звездный актерский состав. Квартет «Заячий стон» (Максим Амельченко, Кирилл Петров, Алексей Поляков и Виталий Боровик) не только исполнил главные роли новоявленных грабителей, но и стал авторами сценария. Роль директора театра досталась Николаю Фоменко. В фильме также снимаются Никита Кологривый, Виктория Исакова, Юлия Хлынина, Антон Кузнецов, Анна Завтур, Константин Мурзенко, Софья Лопунова, Иван Агапов и другие.

