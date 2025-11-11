Оплата публикаций

Концерт, посвященный юбилею Майи Плисецкой прошёл в «Зарядье»

Фото предоставлено пресс-службой ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

В концертном зале «Зарядье» состоялся торжественный гала-вечер, посвященный вековому юбилею Майи Плисецкой. Организатором мероприятия выступила АНО «Новый век», при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

«В текущем году мир отмечает сто лет со дня рождения неподражаемой Майи Плисецкой. Этот концерт – собрание ярчайших образов в танце, созданных ею за годы карьеры. Мы пригласили лучших представителей современного русского балета. Вечер – это не только почтение ее таланту, но и взгляд в будущее, полный надежд на новые поколения артистов, достойных продолжить дело Майи Михайловны», – отметила заместитель генерального директора РОСКОНЦЕРТа Екатерина Ширяева.

Майя Плисецкая (1925-2015), народная артистка СССР, являлась примером редкого творческого долголетия и иконой балета XX века. Ее называли «первой леди танца». Она танцевала около шестидесяти лет, оставив огромное наследие мировому балету. Ее имя – целая эпоха.

В гала-концерте в честь 100-летия Плисецкой выступили солисты ведущих театров России.

В программу вошли известные номера из репертуара балерины, ставшие частью истории: «Кармен-сюита», «Умирающий лебедь», «Дон Кихот», фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Каменный цветок», «Спартак», «Раймонда», «Вальпургиева ночь», «Шурале», «Лауренсия» и миниатюра «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика».

Концерт привлек множество почитателей таланта Плисецкой. Среди гостей был партнер балерины, заслуженный артист РСФСР Сергей Радченко. Каждый номер сопровождался фотокадрами ее выступлений, а зрители бурно аплодировали артистам.

