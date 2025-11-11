«ПО-БРАТСКИ»: в сети опубликовали официальный трейлер народной комедии

Что получится, если отправить в совместное путешествие две совершенно непохожие семейные пары? Одни едут в отпуск, а другие — чтобы оформить развод в далёком Нежногорье. Героев ждёт дорога, полная безумных приключений и эксцентричных попутчиков, которые заставят их пересмотреть взгляды на жизнь и отношения, а зрители увидят комедию, от которой будут смеяться до слёз!

Главную роль в фильме исполнила звезда стендапа Варвара Щербакова — для неё это дебют в большом кино. Яркий и харизматичный образ, созданный ею на экране, станет открытием для зрителей. Вместе с Варварой Щербаковой в кадре Ирина Темичева, Денис Бузин, Илья Коробко. Кроме того, к путешествию героев присоединятся неповторимые Анна Ардова, Михаил Полицеймако и Владимир Селиванов.

Комедия «ПО-БРАТСКИ» точно зацепит, потому что:

Она добрая народная комедия, которую создатели называют «поехавшей», держится на динамичном сюжете, превращающем поездку в яркий фарс с неожиданными поворотами.

Сюжет фильма строится вокруг отношений женщин и мужчин, важности взаимопонимания и любви в семье. Зрители увидят не только знакомые до боли характеры из жизни, но и ситуации, в которых часто оказывались сами.

Фильм собрал уникальный ансамбль актеров разных жанров, а их путешествие сопровождается народными музыкальными хитами.

«Было очень волнительно — это моя первая роль в большом кино. В итоге, все получилось просто супер! Моя героиня — Варя Бублик. Удобно, ничего запоминать не пришлось! Её жизнь — это настоящий аттракцион. Это про жизнь, это про нас с вами, девочки! В общем, надо обязательно смотреть трейлер, делиться с друзьями и приходить в кино с 27 ноября!», — делится своими впечатлениями актриса Варвара Щербакова.