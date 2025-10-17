Актёры Малого театра стали голосами Исторического музея

Легендарный Малый театр и величественный Государственный исторический музей скрепили свою дружбу новым совместным проектом «Голоса Малого театра – официальные голоса Исторического музея».

«Мы рады, что наша дружба с Государственным историческим музеем укрепляется, открывая новые горизонты для творчества. В совместных проектах возникает замечательный синтез искусства и истории. Общие культурные ценности становятся источником вдохновения, а прошлое – поводом для осмысления настоящего и размышлений о будущем», – директор Малого театра Тамара Михайлова.

Все аудиогиды для постоянных экспозиций музея записаны артистами знаменитой труппы – народными артистками России Людмилой Титовой, Светланой Амановой, заслуженными артистами России Василием Дахненко, Василием Зотовым, артистами Константином Юдаевым, Любовью Ещенко, Станиславом Сошниковым.

Теперь о многочисленных страницах истории можно узнать, следуя за рассказчиками с неповторимыми голосами. Перемещение по залам Главного здания Исторического музея и Музея Отечественной войны 1812 года, по экспозиции «Золотая кладовая Исторического музея», а также по Покровскому собору (Храму Василия Блаженного) и Палатам бояр Романовых станет настоящим погружением в прошлое. О редких экспонатах, документах и ярких личностях определенной эпохи посетители услышат от настоящих мастеров художественного слова.

«Исторический музей обладает богатейшей коллекцией неповторимых памятников, связанных с различными этапами становления и развития Российского государства. Благодаря нашему новому проекту с Малым театром посетители музея смогут не только найти для себя ответы на многие вопросы о российской истории, но и погрузиться в атмосферу событий прошлого. Это стало возможно с помощью талантливого прочтения актерами театра», – отмечает генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин.