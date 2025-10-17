«Первый на Олимпе»: состоялась премьера клипа к одноименному фильму

Автором и исполнителем композиции выступил музыкант и актер Глеб Калюжный, исполнивший главную роль в одноименном фильме. Песня «Первый на Олимпе» посвящена ценностям, которые воплощает герой картины, Юрий Тюкалов: силу воли, стремление к мечте и победе, несгибаемость в преодолении трудностей.

«Волны смывают раны

Город помнит нас и понимает

А я верить буду — что встану

Первым на пьедестал, ради мамы!».

Лента «Первый на Олимпе» основана на реальных событиях и посвящена уникальной фигуре — легенде советского гребного спорта, двукратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону Европы — ленинградцу Юрию Тюкалову.

Артем Михалков, режиссер-постановщик: «Гребля – это единственный из Олимпийских видов, где финишируют спиной вперед. Это достаточно плавный, цикличный вид спорта, и чтобы сделать его кинематографически интересным, захватывающим, требуется много усилий. И придумали, как снять так, чтобы зритель ощущал себя в этой лодке, испытывал адреналин гонки, ощутил то, что сам Юрий Тюкалов, находясь в лодке-одиночке, чувствовал, когда шел к своей победе».