Онлайн-кинотеатр KION сообщает о выходе фильма о том, как снимали мюзикл «Алиса в Стране Чудес» — современную экранизацию популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.
В фильме о фильме зрители впервые увидят, как создавался волшебный мир современной «Алисы», где песни вплетены в сюжет, а каждый персонаж живёт в двух реальностях. Документальный фильм рассказывает о работе съёмочной группы, сложных трюках, съёмках под водой, десятках костюмов, танцах на подвесах и рождении новых экранных образов.
О создании фильма рассказывают продюсеры Данила Шарапов, Тина Канделаки и Софья Митрофанова, сценарист Карина Чувикова, режиссёр Юрий Хмельницкий, художник по костюмам Татьяна Мамедова, композитор Влад Саратовкин и хореограф Ирина Кашуба и другие создатели.
В фильме о фильме принимают участие практически все исполнители главных ролей: Анна Пересильд (Алиса), Ирина Горбачёва (Королева/мама Алисы), Паулина Андреева (Герцогиня), Олег Савостюк (Костя-Додо), Артём Кошман (Попугай), Полина Гухман (Мышь), Андрей Федорцов (Кролик), Кристина Бабушкина (Учительница), Илья Лыков (Кот). Актёры расскажут о любимых сценах, спонтанных дублях и трюках, о самых тяжёлых съёмочных днях и сюрпризах костюмов.
В сети представляют фильм о создании новой «Алисы в Стране Чудес» с Анной Пересильд
