Альбина Мухаметзянова рассказала о популяризации науки с помощью анимации

29 июня состоялся круглый стол «Образ будущего в цифровом контенте – проблемы и решения». Мероприятие прошло в павильоне «Атом» на ВДНХ в рамках конференции «Производство Будущего – вызовы, задачи, возможности», организатором которой выступила Госкорпорация «Росатом».

В обсуждении приняли участие Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО», Вячеслав Макаров, продюсер, гейм-дизайнер, Михаил Канавцев, руководитель программы «Мастерская новых медиа», и Владимир Обручев, руководитель направления научно-популярной литературы издательства «Бомбора» (холдинг «Эксмо»). Модерировал встречу Владимир Иконников, советник исполнительного директора-генерального продюсера АНО «Институт развития интернета».

Спикеры круглого стола обсудили состояние фантастической и научно-популярной литературы в современной России, как формируется образ российского будущего в кино, анимации и видеоиграх, какие сложности возникают при создании фантастического медиаконтента и как такой контент влияет на аудиторию.

Альбина Мухаметзянова рассказала о том, как детская анимация популяризирует науку и почему этому необходимо уделять особое внимание. На примере проектов «ЯРКО» она поделилась, как нативно упаковать сложные для восприятия детской аудитории темы. Гости круглого стола познакомились с сериалами «Живой гараж» и «Технолайк» (создаётся совместно с ИРИ), а также с полнометражным анимационным фильмом «Доктор Динозавров».

«Сегодня дети не мечтают стать космонавтами и тем более учеными. Практически нет такого детского контента, который бы был посвящен таким профессиям. Проект «Доктор Динозавров» будет не про это, но его научная составляющая создается для того, чтобы вдохновить зрителей. Сценаристы развернули значительную часть сюжета в период мезозойской эры. В захватывающих и ярких декорациях мы хотим поговорить на важные темы про семью и самоопределение. Возможно, после просмотра этого фильма кто-то захочет стать палеонтологом, историком или сотрудником научной лаборатории. Нам бы хотелось, чтобы дети знали, что наука – это увлекательно», – сказала Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

Организатор конференции – Госкорпорация «Росатом» при участии Российского общества «Знание», Института развития Интернета, АНО «Мастерская новых медиа».