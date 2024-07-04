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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUАльбина Мухаметзянова рассказала о популяризации науки с помощью анимации

Альбина Мухаметзянова рассказала о популяризации науки с помощью анимации

editor
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Альбина Мухаметзянова

29 июня состоялся круглый стол «Образ будущего в цифровом контенте – проблемы и решения». Мероприятие прошло в павильоне «Атом» на ВДНХ в рамках конференции «Производство Будущего – вызовы, задачи, возможности», организатором которой выступила Госкорпорация «Росатом».

В обсуждении приняли участие Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО», Вячеслав Макаров, продюсер, гейм-дизайнер, Михаил Канавцев, руководитель программы «Мастерская новых медиа», и Владимир Обручев, руководитель направления научно-популярной литературы издательства «Бомбора» (холдинг «Эксмо»). Модерировал встречу Владимир Иконников, советник исполнительного директора-генерального продюсера АНО «Институт развития интернета».

Спикеры круглого стола обсудили состояние фантастической и научно-популярной литературы в современной России, как формируется образ российского будущего в кино, анимации и видеоиграх, какие сложности возникают при создании фантастического медиаконтента и как такой контент влияет на аудиторию.

Альбина Мухаметзянова рассказала о том, как детская анимация популяризирует науку и почему этому необходимо уделять особое внимание. На примере проектов «ЯРКО» она поделилась, как нативно упаковать сложные для восприятия детской аудитории темы. Гости круглого стола познакомились с сериалами «Живой гараж» и «Технолайк» (создаётся совместно с ИРИ), а также с полнометражным анимационным фильмом «Доктор Динозавров».

«Сегодня дети не мечтают стать космонавтами и тем более учеными. Практически нет такого детского контента, который бы был посвящен таким профессиям. Проект «Доктор Динозавров» будет не про это, но его научная составляющая создается для того, чтобы вдохновить зрителей. Сценаристы развернули значительную часть сюжета в период мезозойской эры. В захватывающих и ярких декорациях мы хотим поговорить на важные темы про семью и самоопределение. Возможно, после просмотра этого фильма кто-то захочет стать палеонтологом, историком или сотрудником научной лаборатории. Нам бы хотелось, чтобы дети знали, что наука – это увлекательно», – сказала Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

Организатор конференции – Госкорпорация «Росатом» при участии Российского общества «Знание», Института развития Интернета, АНО «Мастерская новых медиа».

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