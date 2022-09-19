Искусство без границ: караван российских галерей держит путь на Восток, но не забывает про Запад

Из-за перемен, произошедших в 2022 году, российский художественный рынок начал осваивать новые территории. Однако искусство развивается по своим законам — его границы более гибкие, а язык универсален, и некоторые отечественные галереи продолжают принимать участие в европейских и американских ярмарках, параллельно налаживая связи с восточными партнерами.

Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы стало организатором арт-форума Created in Moscow на 10-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, где проходила деловая программа. Одна из ее дискуссий — «Российские галереи на международном арт-рынке» — была посвящена тому, что изменилось для экспонентов из России на зарубежных художественных мероприятиях, как они решают логистические, финансовые вопросы и могут ли рынки Азии и Ближнего Востока стать альтернативой европейскому и американскому. Эти и другие актуальные вопросы обсудили искусствовед, куратор, основатель галереи szena/сцена Анастасия Шавлохова, основатель галереи Iragui, преподаватель бизнес-школы RMA и Британской высшей школы дизайна Екатерина Ираги, арт-директор Myth Gallery Ольга Профатило. Модерировал встречу арт-директор Центра современного искусства «Винзавод», куратор и искусствовед Николай Палажченко.

Если раньше в международных ярмарках принимали участие десятки российских галерей (в основном из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга), то в этом году количество тех, кому удалось представить свои стенды на Западе, значительно сократилось. По мнению экспертов, начинающим галеристам сегодня очень сложно налаживать сотрудничество с европейскими партнерами. Однако, как утверждает Екатерина Ираги, те российские игроки рынка, которые уже сумели занять свою нишу в Европе, смогут сохранить имеющиеся связи: «За всю историю галереи мы приняли участие более чем в 50 международных ярмарках. Весной этого года мы представили четырех наших художниц в Салоне рисунка в Париже. Они имели колоссальный успех, а одна из них — Екатерина Чернышева стала лауреатом премии Фонда Даниэля и Флоренс Герлен “Рисунок 2022”. В то же время мы впервые стали участниками сектора Projects на нью-йоркской ярмарке с работами Родиона Китаева. Если на международной арене вас знают лично, это превалирует над контекстом. Искусство побеждает все внешние преграды».

Поддерживая коллегу, Ольга Профатило рассказала о недавнем позитивном опыте участия ее галереи на ярмарке в Бордо: «Нас встретили очень тепло, а сам рынок показался мне достаточно открытым. Мне кажется, ситуация с западными коллегами будет налаживаться даже быстрее, чем мы этого ожидаем». Галерее удалось продать работы своих художников в Рижский музей и другим европейским коллекционерам как на самом событии, так и по его следам.

Активно налаживать связи удается сейчас на турецком рынке, с которым ранее у российской арт-индустрии не было такого плотного сотрудничества. «Нам не просто удалось сделать совместный проект с крупнейшей стамбульской галереей Sanatorium, мы стали его инициаторами, — рассказывает Анастасия Шавлохова. — Наша общая выставка вошла в программу Стамбульской биеннале. Интересно, что ее представлял куратор Уральской биеннале, поэтому сейчас можно уверенно говорить о плотном и продуктивном сотрудничестве с Турцией, обмене опытом. С помощью этого проекта нам удалось сформировать новый имидж российского современного искусства, повысить интерес к нему за рубежом. Сейчас мы думаем об участии на ярмарке Art Dubai в категории NFT. Сегодня цифровое искусство — это плодородная почва для международного сотрудничества».

Хотя львиная доля международного арт-рынка по-прежнему сосредоточена в США, Великобритании, Швейцарии, Германии и Франции, в последние годы, по словам участников сессии, наблюдается положительная динамика азиатского рынка: в Шанхае, Сеуле и Гонконге появляются новые галереи, которые начинают задавать тренды. «Нам очень интересен этот рынок, и перспективы развития есть: современные российские художники привлекают местных коллекционеров, — уверена Ольга. — Однако выходить на него довольно дорого. К примеру, поехать “на разведку” в Сингапур со своим стендом обойдется примерно в 15 000 долларов, а окупаться участие галереи в международных событиях начинает только на третий-четвертый год. Поэтому важно искать партнеров среди местных профессионалов, которые смогут помочь вам интегрироваться».

Все участники дискуссии сошлись во мнении, что сегодня главным двигателем развития современного искусства в России и за ее пределами являются сами галереи, которые ищут художникам студии, подбирают материалы, обеспечивают продакшен и занимаются их дистрибуцией в стране и за рубежом. Специалисты отметили, что помимо поддержки властей они также нуждаются в создании ассоциации независимых меценатов, которые помогали бы развитию арт-индустрии, как это, например, происходит в Казахстане и других небольших государствах бывшего СССР.

Партнером арт-форума Cosmoscow выступает Ассоциация галерей.

Фото – Cosmoscow

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