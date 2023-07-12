Александр КУЗОВКОВ: «Кино – это командная работа, не будет команды – не будет фильма»

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В эксклюзивном интервью для Евразийской медиагруппы режиссёр рассказал о фильме, снятом при финансовой поддержке ArtMasters, об успехе ленты «Новая мама» на международных фестивалях, о больших планах на большое кино.

7 июля в рамках международного фестиваля Российская креативная неделя (Russian Creative Week) в кинотеатре «Синема Стар Ереван Плаза» состоится премьерный показ внеконкурсной программы 10-го Фестиваля уличного кино. В неё вошел фильм Александра Кузовкова «Сказка о рыбке. Не золотой. Рассказанная дедом Гордеем внуку молодцу перед сном в среду». Лента снята в 2022 году при финансовой поддержке Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters и стала победителем в финале командных соревнований проекта. Съёмочную группу фильма собрали путем жеребьёвки на форуме «Таврида».

– Первая короткометражка: ожидание vs реальность.

– Первой своей работой я считаю фильм «Томас Эдисон. Сила слова», который снял в 2016 году. Сильных ожиданий не было, просто хотелось сделать качественно. После публикации в социальных сетях лента набрала большое количество просмотров, репостов, обсуждений и даже «ремиксов», то есть брали кадры из фильма и создавали уже свои версии. Не так давно мне прислали новый такой «рилс» в инстаграме (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ). Можно сказать, что реальность превзошла ожидания. Как создавался этот фильм можно посмотреть у меня в «пыльном» ЖЖ («Живой журнал» - блог-платформа для ведения онлайн-дневников (блогов), а также отдельный персональный блог, размещённый на этой платформе – прим. ред.).

– Как сформировать съёмочную команду и выстроить с ней идеальный мэтч?

– В нашем случае это всегда единомышленники, люди, горящие идеей и переживающие за проект. Люди, для которых важен конечный результат. В этом случае энергия творчества умножается кратно. Если по каким-то причинам этого не происходит, я просто не продолжаю работу с этими людьми. Кино – это командная работа, если не будет команды – не будет фильма.

– Где взять деньги на фильм? И можно ли снять конкурентоспособное кино без денег?

– Деньги можно попросить, взять взаймы или, наконец, потратить свои. На более профессиональном уровне этим занимаются продюсеры. Есть одна хорошая поговорка «не имей сто рублей, а имей сто друзей» - если ей следовать, то скорее всего можно снять кино без денег. Тут вопрос, с кем мы конкурируем.

– Как выстраивать продвижение фильма? Что даёт участие в фестивалях?

– Сложно сказать, я сам не имею особого опыта в продвижении фильмов. Участие в фестивалях даёт возможность получить оценку твоей работы, пусть и субъективную. Кинофестивали так же иногда дают «жизнь» картинам и авторам. Здесь я имею в виду дальнейшее сотрудничество.

– Успех «Новой мамы» на международных кинофестах – «все звезды сошлись» или закономерность?

– Конечно, за этим стоит цепочка действий. Во-первых, нужно снять хороший фильм, во-вторых, подать его на необходимые фестивали. А дальше уже ждать результатов.

– Чем, на твой взгляд, «Новая мама» с её аутентичным русским сценарием, с её локальной советской (80-е годы прошлого века) эстетикой «зацепила» современного иностранного зрителя?

– Давайте спросим иностранных зрителей 🙂 (пунктуация автора – прим. ред.). Не сказал бы, что сценарий аутентичный и русский на максималках, эта история может быть близка и понятна любому человеку любого государства.

– Твоя короткометражка «Сказка о рыбке. Не золотой. Рассказанная дедом Гордеем внуку молодцу перед сном в среду» победила в финале командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters по направлению «Кино». Подобные проекты – это действительно работающая тема для начинающих в профессии?

– Это была интересная и полезная (для опыта) авантюра. Если вернуться ко второму вопросу интервью про команду, то тут было всё наоборот – команда набиралась по жребию. Сначала тебе нужно налаживать коммуникацию, а потом уже снимать кино. Помню, первыми моими словами нашей «сборной» были: «Я не знаю, как мы это сделаем, но мы должны победить».

– Короткий метр для режиссёра – это законченное авторское высказывание или «курсовая» работа, разминка перед «дипломным» полнометражным фильмом? Есть амбиции, желание и возможность замахнуться на Уильяма нашего [зачеркнуто] большое кино?

– Совсем нет, и уже состоявшиеся большие мастера снимают короткие метры, и некоторые студенты сразу начинают с большого метра, минуя этап короткометражек. Порой смотришь фильм в кинотеатре и думаешь, ну какая могла получиться хорошая короткометражка, зачем было растягивать её на 120 минут. И замахнёмся! Сценарий я заканчиваю, более того начали уже искать главного героя.

Беседовала Надежда ЧУГРЕЕВА,
Предоставленно Евразийской медиагруппой для АртМосковии

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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