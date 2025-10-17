Оплата публикаций

Александр Траугот: графика, живопись, фарфор. Монографическая ретроспективная выставка

Александр Траугот. Дирижер Курт Зандерлинг. 1949. Предоставлено Фондом семьи Траугот
Александр Траугот. Дирижер Курт Зандерлинг. 1949. Предоставлено Фондом семьи Траугот

Галерея Île Thélème представляет выставку Александра Георгиевича Траугота, художника, который впитал в себя всю ленинградско-петербургскую культуру – живописную, музыкальную, архитектурную.

Александр Траугот — художник-мудрец, который живет с кистью в руке. Пространство его произведений — прозрачное, ажурное и взволнованное. Прикасается ли он к керамике или к листу бумаги, везде прочитывается его узнаваемый почерк. «Линия должна быть живой» — эти слова художника станут эпиграфом к его ретроспективе.

Наследник легендарной художественной династии Траугот начал рисовать еще в блокадном Ленинграде. Его друзьями были художники Арефьевского круга, но он так и не вошел в него, продолжив развивать традиции своей семьи.

«Двигатель искусства, начало его — это недовольство собой, у меня по крайней мере. Самодовольные не способны к искусству, я считаю. Недовольство собой должно быть особого рода, стремление вынести что-то на лист бумаги, на холст, на глину, стремление заново родиться, тогда вдруг придет тебе озарение», — говорит художник.

На выставке будет представлено более ста работ Александра Траугота, обозначающих линию от раннего периода до поздних работ времени «теперь», как говорит сам художник. Экспозиция буквально переносит нас в атмосферу дома Трауготов в самом сердце Петербурга: рисунки, живопись, роспись по фарфору, окружающие художника в его ежедневном творчестве.

«Александр Георгиевич, единственный ныне здравствующий представитель Трауготов, с детства счастливо соединил в себе все таланты своей семьи. В его искусстве есть и строгость, выверенность каждого жеста, присущие отцу, Георгию Николаевичу Трауготу, и попирающая все устои безудержная стихия цвета, отличавшая живопись его матери, Веры Павловны Яновой, и полное единение с манерой брата, Валерия Георгиевича Траугота, с которым они всю жизнь работали над книгой в тесном тандеме», — рассказывает искусствовед Наталья Звенигородская.

Всю долгую и нелегкую жизнь, в которой было все: и война, и блокада, и давление сталинского тоталитаризма, и потеря близких, и постоянная борьба за свободу своего искусства, он всегда следовал завету семьи: «Творческий дух — это таинство истинной жизни. Когда его имеешь, для тебя нет будущего, тебе нечего ожидать, ты уже имеешь все. Потому жизнь и искусство у художника неразделимы».

Выставка подготовлена совместно с проектом «Трауготовские чтения» и фондом семьи Траугот.

