Александр Траугот: графика, живопись, фарфор. Монографическая ретроспективная выставка

Галерея Île Thélème представляет выставку Александра Георгиевича Траугота, художника, который впитал в себя всю ленинградско-петербургскую культуру – живописную, музыкальную, архитектурную.

Александр Траугот — художник-мудрец, который живет с кистью в руке. Пространство его произведений — прозрачное, ажурное и взволнованное. Прикасается ли он к керамике или к листу бумаги, везде прочитывается его узнаваемый почерк. «Линия должна быть живой» — эти слова художника станут эпиграфом к его ретроспективе.

Наследник легендарной художественной династии Траугот начал рисовать еще в блокадном Ленинграде. Его друзьями были художники Арефьевского круга, но он так и не вошел в него, продолжив развивать традиции своей семьи.

«Двигатель искусства, начало его — это недовольство собой, у меня по крайней мере. Самодовольные не способны к искусству, я считаю. Недовольство собой должно быть особого рода, стремление вынести что-то на лист бумаги, на холст, на глину, стремление заново родиться, тогда вдруг придет тебе озарение», — говорит художник.

На выставке будет представлено более ста работ Александра Траугота, обозначающих линию от раннего периода до поздних работ времени «теперь», как говорит сам художник. Экспозиция буквально переносит нас в атмосферу дома Трауготов в самом сердце Петербурга: рисунки, живопись, роспись по фарфору, окружающие художника в его ежедневном творчестве.

«Александр Георгиевич, единственный ныне здравствующий представитель Трауготов, с детства счастливо соединил в себе все таланты своей семьи. В его искусстве есть и строгость, выверенность каждого жеста, присущие отцу, Георгию Николаевичу Трауготу, и попирающая все устои безудержная стихия цвета, отличавшая живопись его матери, Веры Павловны Яновой, и полное единение с манерой брата, Валерия Георгиевича Траугота, с которым они всю жизнь работали над книгой в тесном тандеме», — рассказывает искусствовед Наталья Звенигородская.

Всю долгую и нелегкую жизнь, в которой было все: и война, и блокада, и давление сталинского тоталитаризма, и потеря близких, и постоянная борьба за свободу своего искусства, он всегда следовал завету семьи: «Творческий дух — это таинство истинной жизни. Когда его имеешь, для тебя нет будущего, тебе нечего ожидать, ты уже имеешь все. Потому жизнь и искусство у художника неразделимы».

Выставка подготовлена совместно с проектом «Трауготовские чтения» и фондом семьи Траугот.