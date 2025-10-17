Музей современного искусства Эрарта представляет выставку аргентинской художницы Анхелы Копелло, в чьих произведениях природа предстает во всем своем грандиозном величии.

Анхела Копелло признается, что ее всегда завораживало возвышенное совершенство живой природы. Опыт работы ландшафтным дизайнером научил ее тонко чувствовать сложные взаимосвязи между отдельными элементами любого пейзажа и незримо присутствующую в нем иерархию.

Важнейшая для западной философии эстетическая категория возвышенного изначально была связана с идеей выхода за рамки и пределы: соответствующий латинский термин sublimis образован приставкой sub, означающей «вплоть до, около», и корнем слова limes — «граница, рубеж». Таким образом, переживание возвышенного требует выхода за грань эстетического восприятия. Философы традиционно сопоставляли понятие возвышенного с другой эстетической категорией — прекрасным. И если второму приписывались такие качества, как красота и порядок, то первое характеризовалось присущей ему грозной мощью. Встреча с возвышенным — это всегда столкновение с неизвестным, потенциально опасным и разрушительным, а нередко и осознание собственной бренности. В «Трактате о возвышенном» (1674) французский мыслитель Никола Буало-Депрео отмечает, что искусство обладает аналогичным свойством выходить за рамки нашего привычного опыта и изумлять. В эпоху романтизма понятие возвышенного стали ассоциировать с идеей божественного: по выражению современного французского философа Филиппа Лаку-Лабарта, художники-романтики стремились отразить «несоизмеримость чувственного и метафизического (будь то высшей Идеи или Бога)».

Рассматривая категорию возвышенного применительно к явлениям живой природы, англо-ирландский публицист XVIII века Эдмунд Бёрк утверждал, что наслаждение от их восприятия неразрывно связано с чувством страха. Необъятность и непредсказуемость природы нельзя отнести к категории прекрасного — ощущение, которое они возбуждают в наблюдателе, можно назвать боязнью неизведанного: «Аффект, вызываемый великим и возвышенным, существующим в природе, когда эти причины действуют наиболее сильно, есть изумление, а изумление есть такое состояние души, при котором все ее движения приостановлены под воздействием какой-то степени ужаса… В действительности страх во всех каких бы то ни было случаях, либо более открыто, либо скрытно, является господствующим принципом возвышенного».

Немецкий философ Иммануил Кант по-своему развил идеи Бёрка, утверждая, что возвышенное является не формальным качеством какого-либо природного явления, а сугубо субъективным понятием, существующим в нашем сознании.

Согласно Канту, возвышенное может быть трех видов: устрашающего, благородного и великолепного. Уделяя особое внимание восприятию возвышенного на пределе возможностей человеческого понимания, философ приходит к выводу: величие, непостижимость, неизмеримость природы, ее неподвластность человеческой воле и пониманию неизбежно пробуждают в нас страх перед ней. Сталкиваясь с природной силой, человек осознает свою незначительность в масштабах вселенной.

В работах Анхелы Копелло природа предстает в подобном фантастически-двусмысленном, пугающем качестве. Автор предпочитает запечатлевать ландшафты, присутствие человека в которых угадывается лишь по косвенным признакам. Добиваясь ощущения бескрайней природной мощи, Копелло создает произведения подчеркнуто укрупненного масштаба, чтобы у зрителя возникала иллюзия полного погружения в созерцаемый им пейзаж. И хотя в некоторых из работ (например, в «Бругмансии») акцент сделан на замысловатом строении цветка или бутона, целый ряд снимков (в частности, «Панорама 1» и «Эдем 05») представляет природу грандиозной. И дело здесь не только в том, что сюжеты реализованы в формате масштабных триптихов и полиптихов, но и в выбранной автором теме.

Напоминающие плющ растения, которые мы видим на большинстве снимков Копелло, на первый взгляд кажутся величественными и прекрасными, однако внимательный зритель заметит в них и нечто зловещее. На самом деле эти лианы, ныне встречающиеся по всей территории США, — инвазивный вид родом из Китая и Японии. Заросли растения кудзу, также известного как пуэрария, представлены на многих кадрах в экспозиции: для автора это способ наглядно показать, как «неконтролируемое распространение этого чужеродного вида способно необратимо изменить территории, еще недавно считавшиеся райскими уголками». И это лишь один из аспектов того, как непоправимо влияет на свое природное окружение человек.

Более века назад пуэрария была ввезена в США из Японии в качестве дипломатического подарка, и этому чужеродному растению понадобилось относительно немного времени, чтобы колонизировать обширные территории по всему североамериканскому континенту. Стремительно растущие ползучие лианы пуэрарии плотно опутывают деревья и кустарники, затеняя их от солнечного света и блокируя доступ питательных веществ к их корням, чем, в конечном счете, убивают их. Инвазивные лианы не просто вытесняют местную флору, но и вызывают деградацию целых экосистем: опадающие с них листья разлагаются более интенсивно, препятствуя накапливанию углерода в почве, а это в свою очередь усугубляет климатические изменения. Катастрофические последствия интродукции пуэрарии в Северной Америке заставляют задуматься о роли человека в существующих в природе причинно-следственных связях. Монополизируя все новые пространства, пуэрария всего лишь выполняет свою естественную биологическую функцию и будет продолжать это делать, если люди не примут какие-то действенные меры. С другой стороны, если бы образцы растения не были в свое время привезены из Азии, проблемы вообще могло бы не возникнуть. Очевидно, в наши дни перед человечеством встает непростой вопрос: как восстановить хрупкое природное равновесие, нарушенное отчасти и по нашей вине, не утратив при этом благоговейного восторга перед совершенством и величием природы?

Фото предоставлены пресс-службой Музея современного искусства Эрарта, СПб