Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEДетский познавательный телеканал «О!» стал победителем Премии имени Эдуарда Сагалаева

Детский познавательный телеканал «О!» стал победителем Премии имени Эдуарда Сагалаева

T1
By T1
42
премия эдуарда сагалаева - телеканал о!
Фото © пресс-служба телеканала О!

Этим летом детский телеканал «О!» (входит в «Цифровое Телесемейство») провёл в Дубне масштабный семейный праздник «О! Карнавал». В нём приняли участие более 2000 детей и взрослых из Московской области и Москвы. Карнавал получил множество тёплых отзывов от семей, а 16 октября завоевал награду Премии имени Эдуарда Сагалаева в номинации «PRO Добро – Лучшая социальная акция телеканала». Всего на победу в номинации претендовали 18 проектов.

«О! Карнавал» — ежегодный семейный праздник, который направлен на продвижение традиционных ценностей, создание семьи, объединение разных поколений и совместное времяпрепровождение. Кроме того, мероприятие популяризирует героев отечественных сказок и мультфильмов.

«Для семей из Москвы и Подмосковья «О! Карнавал» уже стал визитной карточкой канала «О!». Второй год подряд дети, родители, бабушки и дедушки приходят на праздник в образах любимых героев наших сказок и мультфильмов и поражают нас своими фантазией и мастерством. Они создают потрясающие костюмы — яркие, детализированные, уникальные. Мы счастливы видеть, как «О! Карнавал» объединяет поколения, позволяя всем вместе стать частью прекрасного праздника детства», — генеральный продюсер телеканала «О!» Дарья Ильина.

Масштабный семейный праздник — это результат большой совместной товарищеской работы телеканала «О!» с командой Администрации городского округа Дубна. В этом году «О! Карнавал» вновь состоялся в Дубне в День города, 26 июля, и стал ещё грандиознее. Более двух тысяч детей и взрослых приняли участие в любимом семейном празднике. Многие гости присоединились из других городов Московской области и Москвы. Сотни семей в сказочных костюмах, сделанных собственными руками, прошли по улицам вместе с более чем 40 персонажами любимых отечественных мультсериалов: «Три кота», «Лунтик», «Царевны», «Смешарики», «Зебра в клеточку», «Барбоскины», «Ум и Хрум», «Дракошия», «Оранжевая корова», «Бодо Бородо» и других.

Праздничное шествие было разделено на четыре тематические группы: «О! Мультфильмы» — с участниками в костюмах героев популярных сказок и мультфильмов; «О! Семейный экипаж» — с малышами в оригинально украшенных детских колясках; «О! Футбол-шоу» — в костюмах спортсменов и болельщиков; а также «О! Бобёр» — в нарядах садоводов, цветов, растений, овощей и фруктов.

Авторы двадцати самых запоминающихся нарядов получили памятные награды. Их вручали глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, генеральный продюсер «Цифрового Телесемейства» Дмитрий Борисов и генеральный продюсер телеканала «О!» Дарья Ильина. Кроме того, наградами были отмечены авторы самого креативного декора детских колясок.

Гости праздника смогли принять участие в различных творческих конкурсах и мастер-классах, смастерить украшения или карнавальную маску, дополнить свой образ сказочным аквагримом, а также сделать памятные снимки в красочных фотозонах. А для юных жителей города был организован спецпоказ любимого многими мультфильма «Лунтик. Возвращение домой».

Номинантами Премии «Герой нашего времени» имени Эдуарда Сагалаева стали и другие знаковые проекты каналов «Цифрового Телесемейства»:

Программа «Дачные феи» телеканала «Бобёр» вошла в число претендентов на победу в номинации «Лучшая развлекательная программа». «Дачные феи» — настоящий символ канала, воплощающий его концепцию счастья. Признанные эксперты садово-огородного мастерства Октябрина Ганичкина и Ольга Платонова делятся своим опытом и вдохновляют разные поколения дачников на преображения участка. Всё это — легко и с юмором.

Номинантом категории «К 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне» стал проект «Парад Победы 1945 года. Полная версия» телеканала «ПОБЕДА». Редакция канала разыскала в архивах сотни фрагментов, снятых разными операторами во время исторического Парада на Красной площади 24 июня 1945 года. Вместе с историками и военными экспертами команда восстановила кадр за кадром всё, что происходило на Красной площади в этот день, а зрители смогли впервые увидеть Парад Победителей целиком в формате высокой чёткости HD.

Телеканал «Дом кино» представил многосерийный фильм «Гид и большие соблазны» в номинацию «Лучший фильм/сериал». Это первая картина собственного производства с по-настоящему звёздным составом. В ролях — сразу шесть народных артистов: Андрей Леонов, Светлана Немоляева, Мария Миронова, Станислав Любшин, Татьяна Догилева и Сергей Шакуров, а также заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. По сюжету украденная из Бостонской галереи картина всплывает в России, и отыскать её пытаются самые разные герои — от московского экскурсовода до федерального агента из США.

Всего на Премию в 2025 году поступило 263 заявки от более чем 100 федеральных и региональных телеканалов и онлайн-кинотеатров. Премия социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» проводится с 2007 года, а с 2024 года носит имя Эдуарда Михайловича Сагалаева — выдающегося деятеля советского и российского телевидения, инициатора создания и президента НАТ в период с 1995 по 2023 год.

Предыдущая статья
В киноцентре «Октябрь» состоялось открытие международного фестиваля авторского кино

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru