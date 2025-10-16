Детский познавательный телеканал «О!» стал победителем Премии имени Эдуарда Сагалаева

Этим летом детский телеканал «О!» (входит в «Цифровое Телесемейство») провёл в Дубне масштабный семейный праздник «О! Карнавал». В нём приняли участие более 2000 детей и взрослых из Московской области и Москвы. Карнавал получил множество тёплых отзывов от семей, а 16 октября завоевал награду Премии имени Эдуарда Сагалаева в номинации «PRO Добро – Лучшая социальная акция телеканала». Всего на победу в номинации претендовали 18 проектов.

«О! Карнавал» — ежегодный семейный праздник, который направлен на продвижение традиционных ценностей, создание семьи, объединение разных поколений и совместное времяпрепровождение. Кроме того, мероприятие популяризирует героев отечественных сказок и мультфильмов.

«Для семей из Москвы и Подмосковья «О! Карнавал» уже стал визитной карточкой канала «О!». Второй год подряд дети, родители, бабушки и дедушки приходят на праздник в образах любимых героев наших сказок и мультфильмов и поражают нас своими фантазией и мастерством. Они создают потрясающие костюмы — яркие, детализированные, уникальные. Мы счастливы видеть, как «О! Карнавал» объединяет поколения, позволяя всем вместе стать частью прекрасного праздника детства», — генеральный продюсер телеканала «О!» Дарья Ильина.

Масштабный семейный праздник — это результат большой совместной товарищеской работы телеканала «О!» с командой Администрации городского округа Дубна. В этом году «О! Карнавал» вновь состоялся в Дубне в День города, 26 июля, и стал ещё грандиознее. Более двух тысяч детей и взрослых приняли участие в любимом семейном празднике. Многие гости присоединились из других городов Московской области и Москвы. Сотни семей в сказочных костюмах, сделанных собственными руками, прошли по улицам вместе с более чем 40 персонажами любимых отечественных мультсериалов: «Три кота», «Лунтик», «Царевны», «Смешарики», «Зебра в клеточку», «Барбоскины», «Ум и Хрум», «Дракошия», «Оранжевая корова», «Бодо Бородо» и других.

Праздничное шествие было разделено на четыре тематические группы: «О! Мультфильмы» — с участниками в костюмах героев популярных сказок и мультфильмов; «О! Семейный экипаж» — с малышами в оригинально украшенных детских колясках; «О! Футбол-шоу» — в костюмах спортсменов и болельщиков; а также «О! Бобёр» — в нарядах садоводов, цветов, растений, овощей и фруктов.

Авторы двадцати самых запоминающихся нарядов получили памятные награды. Их вручали глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, генеральный продюсер «Цифрового Телесемейства» Дмитрий Борисов и генеральный продюсер телеканала «О!» Дарья Ильина. Кроме того, наградами были отмечены авторы самого креативного декора детских колясок.

Гости праздника смогли принять участие в различных творческих конкурсах и мастер-классах, смастерить украшения или карнавальную маску, дополнить свой образ сказочным аквагримом, а также сделать памятные снимки в красочных фотозонах. А для юных жителей города был организован спецпоказ любимого многими мультфильма «Лунтик. Возвращение домой».

Номинантами Премии «Герой нашего времени» имени Эдуарда Сагалаева стали и другие знаковые проекты каналов «Цифрового Телесемейства»:

Программа «Дачные феи» телеканала «Бобёр» вошла в число претендентов на победу в номинации «Лучшая развлекательная программа». «Дачные феи» — настоящий символ канала, воплощающий его концепцию счастья. Признанные эксперты садово-огородного мастерства Октябрина Ганичкина и Ольга Платонова делятся своим опытом и вдохновляют разные поколения дачников на преображения участка. Всё это — легко и с юмором.

Номинантом категории «К 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне» стал проект «Парад Победы 1945 года. Полная версия» телеканала «ПОБЕДА». Редакция канала разыскала в архивах сотни фрагментов, снятых разными операторами во время исторического Парада на Красной площади 24 июня 1945 года. Вместе с историками и военными экспертами команда восстановила кадр за кадром всё, что происходило на Красной площади в этот день, а зрители смогли впервые увидеть Парад Победителей целиком в формате высокой чёткости HD.

Телеканал «Дом кино» представил многосерийный фильм «Гид и большие соблазны» в номинацию «Лучший фильм/сериал». Это первая картина собственного производства с по-настоящему звёздным составом. В ролях — сразу шесть народных артистов: Андрей Леонов, Светлана Немоляева, Мария Миронова, Станислав Любшин, Татьяна Догилева и Сергей Шакуров, а также заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. По сюжету украденная из Бостонской галереи картина всплывает в России, и отыскать её пытаются самые разные герои — от московского экскурсовода до федерального агента из США.

Всего на Премию в 2025 году поступило 263 заявки от более чем 100 федеральных и региональных телеканалов и онлайн-кинотеатров. Премия социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» проводится с 2007 года, а с 2024 года носит имя Эдуарда Михайловича Сагалаева — выдающегося деятеля советского и российского телевидения, инициатора создания и президента НАТ в период с 1995 по 2023 год.