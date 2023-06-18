Психолог Виктория Дмитриева презентовала книгу «Это же подросток!» в Москве

15 июня в ТРЦ «Европейский» прошла встреча с Викторией Дмитриевой. Автор презентовала новую книгу «Это же подросток!» Презентация книги и автограф-сессия прошли в магазине «Читай-город». Встреча собрала более 1000 человек и продлилась до полуночи.

Виктория Дмитриева – популярный блогер, основатель «Школы Адекватных Родителей», психолог, телеведущая, автор книг «Это же ребенок!» и «Это же любовь!» Книги предназначены для родителей, желающих воспитать умного и успешного ребенка. Виктория в доступной форме излагает проверенные временем методики воспитания. Читатели неоднократно отмечали, что книги воспринимаются просто и с интересом, а рекомендованные приемы активно используются родителями.

На встрече с читателями Виктория поделилась, что изначально идея книги о подростках подвергалась сомнениям. «Но у каждого есть знакомый подросток, к которому нужно найти подход. И я сама тоже была непростым подростком, даже уходила из дома. И сейчас, когда я вижу, сколько людей пришло на презентацию, я точно убедилась, что у книги есть читатель».

Встреча с Викторией Дмитриевой стала рекордной в «Читай-городе» по количеству участников с начала 2023 года. По данным книжной сети, встреча с фигуристкой Александрой Трусовой собрала 600 человек, с психологом Татьяной Мужицкой – 400 человек. Последний раз встреча с автором численностью больше 1000 человек проходила в «Читай-городе» в 2019 году с барабанщиком группы Rammstein Флаке Лоренцем.

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