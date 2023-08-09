«АльфаРомео» – новый сериал START помирит феминисток и настоящих пацанов

Можно ли перевоспитать «типичного альфача»? Как противостоять «менспредингу» и «токсичной маскулинности», а главное, как разглядеть за типажом и стереотипами реального человека? Ждем премьеру молодежной комедии «АльфаРомео» 18 августа на START. Главные роли исполнили Кристина Кучеренко («Два холма», «Смычок») и Антон Артемьев («По-мужски»). В день премьеры в онлайн-кинотеатре будут доступны сразу три первые серии, далее — по одному эпизоду в неделю до 20 октября.

Режиссером проекта выступил Радик Рахимов, обладатель главного приза IV Фестиваля нового российского кино «Горький fest» и участник «Артдокфеста». За сценарий сериала «АльфаРомео» Радик Рахимов вместе с Дамиром Мифтаховым получил награду фестиваля «Пилот» в 2022 году. Специальный диплом «Открытие „Пилота“» тогда же достался исполнителю главной роли Антону Артемьеву.

Фемактивистка Даша (Кристина Кучеренко) из провинциального Жигулевска мечтает реализовать свой просветительский проект и доказать важность феминизма в родном городе. Чтобы получить грант и осуществить желаемое, ей нужно стать популярной блогеркой. Даша решается переехать в Москву и начинает снимать сюжеты об исправлении токсичного «альфача» и бойца без правил Антона (Антон Артемьев), которого встречает по дороге в поезде. Антон не готов к перевоспитанию и полностью уверен в своей правоте, но соглашается участвовать в эксперименте при одном условии.

В сериале также сыграли: Денис Власенко («Happy End»), Валентина Ельшанская («Моя большая тайна»), Федор Лавров («Карамора», «Хороший человек», «Лучше, чем люди»), Алексей Макаров («Солдаут»), Алена Швиденкова («Трудные подростки»), Эвелина Бледанс («Стриптизеры»), Карина Александрова («Жиза», «Кошка»), Кирилл Батишта («Моя большая тайна», «Беспринципные-2») и другие.

«Я много сидел в твиттере и читал бесконечные выяснения между парнями и девушками. Ругались как по серьезным вопросам, так и по всякой ерунде. И в голову пришла идея, что если столкнуть токсичного альфача и фемактивистку, то получится весело и задорно высмеять стереотипы, и при этом обозначить серьезные вопросы. Это сериал о конфликтах мужского и женского, старого и нового — и об их разрешении через любовь, а не ругань», — рассказывает Радик Рахимов, режиссер сериала.

Главную роль — «альфача» Антона, который едет в Москву, чтобы осуществить свою мечту и выиграть хайповый турнир по боям без правил, — исполнил Антон Артемьев, которому в качестве подготовки к съемкам пришлось заниматься боксом 5 раз в неделю и ходить в спортзал, в котором тренируются чемпионы мира и бойцы лиг Hardcore, Top Dog, а вдохновлялся при создании Антона самыми разными образами — от Тома Харди в «Воине» до бойца Артура Акаба и даже своего друга из Великих Лук.

«Антон, несмотря на всю свою токсичную маскулинность, очень общительный и положительный, справедливый и любит людей. И все равно, хоть он и боец, он постоянно получает от всех. Весь сериал я хожу в сечках! Мне кажется, это забавно, что он такой супермен-неудачник», — рассказывает Антон Артемьев о своем герое.

Одним из первых, кого Антон встречает в Москве, становится промоутер боев без правил Лев — его сыграл хип-хоп исполнитель Кирилл Батишта. «Если включать метафоры, Лев — это Москва. Как и город, он сначала манит, дает какие-то надежды, что-то дарит, а потом полностью использует человека и выжимает из него все соки. Если ты сильный, то ты останешься, если нет — все, вылетаешь из игры. Конечно, Лев со своим внутренним изъяном, тоже побитый жизнью. Но он никак не показывает это, по крайней мере, в первых сериях», — интригует актер.

Кристина Кучеренко для роли Даши читала про первых суфражисток и феминисток, изучала блоги фемактивисток, а также консультировалась с девушками из съемочной группы. Однако ее Даша — собирательный образ, у которого нет конкретного прототипа. «Даша может показаться очень нетерпимой по отношению к Антону, но она учится принимать всех, не только феминисток, в ней есть сострадание, — делится актриса. — Даша получилась немного вспыльчивей, чем я, но она мне близка. Она твердо верит в свои убеждения, транслирует ценности равенства. Я понимаю ее намерения сделать мир вокруг лучше».

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