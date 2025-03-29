«Я не твой Гран-при!» © Дэя

Дэя представила сингл «Красивый парень». Новый трек певицы – трогательная история любви, которая затрагивает самые сокровенные струны души и находит отклик в сердцах слушателей. Героиня истории – влюблённая в привлекательного юношу девушка – переживает целую гамму эмоций, от страсти – до отчаяния и надежды, что любимый среди множества других выберет именно её. Она не хочет остаться «призом» плейбоя, она ищет настоящей любви. Эмоции в песне живые и понятные, в этой истории многие смогут увидеть себя. В композиции гармонично переплетаются лирика, мелодичность и сильные эмоции, это уникальное звучание завораживает, заставляя вновь и вновь прокручивать в памяти яркие фрагменты.

«Эта песня не просто о красивом парне – эта песня о любви, живущей в сердце каждой девушки, о мечтах, которые кажутся такими близкими и в то же время недостижимыми», – говорит Дэя. – «Мы мечтаем о большом чувстве, создавая образ идеального партнёра, который станет воплощением всех наших желаний. И вот появляется ОН… Такой невероятно красивый, и кажется, смотрит только на тебя. Ты уверена – именно он герой твоих снов! Но кто этот красавец на самом деле, ветренный Дон Жуан… или такой же «ловец снов»? В моей новой песне, которую для меня написали мои постоянные авторы Анатолий Алексеев и Юрий Мирошников, я обращаюсь к моим слушателям, к тем, кто влюблён или только ищет свою любовь: за внешностью важно разглядеть и понять душу, ведь только это сделает отношения по-настоящему близкими», — делится певица.